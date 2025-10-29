COP30 terá 100 veículos eletrificados para uso de chefes de Estado, autoridades e delegações

A GWM Brasil enviou 100 veículos eletrificados de sua frota à COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) para uso dos organizadores do evento, governo brasileiro, chefes de estado de outros países e delegações estrangeiras. A entrega simbólica dos carros ocorrerá no dia 5 de novembro, em Belém, em cerimônia que será conduzida pelo presidente da GWM Brasil & México, Andy Zhang.

A iniciativa tem como objetivos posicionar a GWM como uma parceira estratégica de sustentabilidade na COP30, demonstrar a liderança tecnológica da marca em mobilidade eletrificada (EVs, HEVs e PHEVs) e fortalecer sua reputação institucional no Brasil e no mundo. A ação também busca engajar diferentes públicos em torno de uma visão compartilhada de ESG.

Entre os veículos que serão disponibilizados, está o recém-lançado Wey 07, um SUV de luxo híbrido plug-in de 6 lugares, além dos híbridos plug-ins Tank 300 e Haval H6. Todos os 100 veículos já estão no centro de armazenamento da concessionária Revemar, grupo responsável pela comercialização dos modelos GWM em Belém.

“A presença da GWM na COP30 com uma frota diversificada de veículos eletrificados reafirma nosso compromisso com a transição energética para uma mobilidade mais limpa e com a construção de um futuro sustentável. A iniciativa traduz, na prática, a estratégia global da GWM de investir em tecnologias de baixo carbono e contribuir de forma concreta para a redução das emissões e para o avanço da agenda climática mundial”, afirma Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil.

Com a participação de mais de 190 países e cerca de 50 mil pessoas, entre líderes mundiais, cientistas, empresários e representantes da sociedade civil, a COP30 acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém (PA) e será um dos eventos mais importantes da década para discutir os desafios e compromissos globais em torno da descarbonização e da transição energética.

Inovação também na água: barco a hidrogênio verde

Como extensão de sua participação na COP30, a GWM apresentará também um barco de grande porte alimentado por hidrogênio. O projeto é resultado da cooperação entre o Grupo Náutica, JAQ, Itaipu Parquetec e a GWM, e simboliza a estreia mundial da tecnologia GWM Hydrogen powered by FTXT aplicada fora do universo automotivo, ampliando as possibilidades de uso da energia limpa desenvolvida pela marca.

“A participação da GWM neste projeto mostra como a empresa está pronta para contribuir com soluções sustentáveis na prática e em diferentes setores da mobilidade. A COP30 será um palco global para mostrar o potencial transformador do hidrogênio verde”, afirma Bastos.

A tecnologia, já aplicada em um caminhão da FTXT em testes no Brasil, representa uma alternativa real para a descarbonização do transporte náutico, com maior eficiência, operação silenciosa e impacto ambiental reduzido.

Imagem: Divulgação