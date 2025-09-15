segunda-feira, setembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Renato Aragão desmente rumores e surge em vídeo malhando em casa

Lívian Aragão, filha do icônico humorista, precisou usar as redes sociais para desmentir os boatos de que Renato Aragão estaria em um asilo.

Após boatos de que estaria vivendo em um asilo, Renato Aragão, de 90 anos, tranquilizou os fãs ao aparecer em um vídeo dançando e se exercitando em sua própria casa, ao lado de uma personal trainer.

A polêmica ganhou força esta semana, levando a filha do ator e humorista, Lívian Aragão, a se manifestar publicamente. Em um vídeo, ela desmentiu as notícias falsas. “Acho que é um absurdo eu estar tendo que fazer esse vídeo. Imagine gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo, como dizem aí nas redes sociais”, desabafou Lívian, confirmando que o pai está bem e em casa.

A aparição de Renato Aragão serviu para acalmar os seguidores e pôr um fim aos rumores sobre sua saúde e paradeiro.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: PM é denunciada por quebrar corneta de criança em campeonato de jiu-jítsu
Próximo artigo
Assembleia Geral aprova oito alterações estatutárias na FPF

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315