Vídeo: Renato Aragão desmente rumores e surge em vídeo malhando em casa

Lívian Aragão, filha do icônico humorista, precisou usar as redes sociais para desmentir os boatos de que Renato Aragão estaria em um asilo.

Após boatos de que estaria vivendo em um asilo, Renato Aragão, de 90 anos, tranquilizou os fãs ao aparecer em um vídeo dançando e se exercitando em sua própria casa, ao lado de uma personal trainer.

A polêmica ganhou força esta semana, levando a filha do ator e humorista, Lívian Aragão, a se manifestar publicamente. Em um vídeo, ela desmentiu as notícias falsas. “Acho que é um absurdo eu estar tendo que fazer esse vídeo. Imagine gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo, como dizem aí nas redes sociais”, desabafou Lívian, confirmando que o pai está bem e em casa.

A aparição de Renato Aragão serviu para acalmar os seguidores e pôr um fim aos rumores sobre sua saúde e paradeiro.

