Assembleia Geral aprova oito alterações estatutárias na FPF

À unanimidade, os integrantes da Assembleia Geral Extraordinária, promovida pela Federação Paraense de Futebol (AG/FPF), aprovaram todos oito itens destinados à reforma estatutárias da entidade, um acontecimento raro que demonstrou por todos representantes dos clubes amadores, profissionais e ligas esportivas, a credibilidade do trabalho e lisura que vem proporcionando o atual presidente Ricardo Gluck Paul, enriquecendo com sua dedicação os clubes amadores, ligas e também os praticantes do futebol profissional. Ele é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol – CBF e está trazendo recursos de materiais e financeiros para melhorias em estádios visando o Parazão de 2026.

A AG/FPF ocorreu anteontem, sábado, 13, pela manhã, na sede campestre da Tuna Luso Brasileira, ambiente cedido gentilmente pelo presidente cruzmaltino, Miltoniel Sobral Santos, que recebeu agradecimento de Gluck Paul.

ALTERAÇŌES

Eis na íntegra os oito itens aprovados sem restrições pelos membros da AG. 1) Alteração da redação da letra “a” do inciso III do artigo 14; 2) Criação do artigo 14-A; 3) Alterar a Redação do & 1*artigo 21; 4) Alterar a Redação do Caput do artigo 22; 5) Alteração da Redação do artigo 31; 6) Alteração da redação do artigo 32; 7) Alteração da redação do artigo 37 e finalmente no oitavo itén, alteração da redação do Caput do artigo 38. Por outro lado, todas as propostas de alterações estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico da FPF:www.fpfpara.com.br

Após a aprovação dos novos itens destinados ao Estatuto da FPF, vários representantes de clube e ligas enalteceram a atual administração. Lembraram tempos difíceis, mas hoje há grande diferença com o apoio que estão recebendo de Ricardo Gluck Paul.

Encerrando os trabalhos da AG, Ricardo Gluck Paul fez lembrar de quando assumiu e enfrentou muitas dúvidas, federação sem créditos na praça, árbitros que não recebiam suas cotas de arbitragens há vários meses e outras coisas negativas em nome da FPF. Com muita garra e determinação, ele conseguiu quitar as dividas e hoje é outro nível, com credibilidade e lisura.

Por Nonato Batista/Ronabar