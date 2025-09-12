Vídeo: Romário se contradiz em entrevista e fica sem reação

O ex-jogador e senador Romário viveu um momento de saia-justa durante uma entrevista no programa Panela SporTV. Em um quadro em que os apresentadores Fred Bruno e André Balada exibem falas antigas do convidado para que ele relembre o contexto, o “Baixinho” foi pego de surpresa.

O trecho em questão era uma declaração polêmica da final do Campeonato Carioca de 1995, entre Flamengo e Botafogo. Antes do vídeo ser exibido, Romário aproveitou a deixa para “esclarecer” a situação, afirmando que sua fala original havia sido interpretada de forma errada.

“No Rio de Janeiro, rei tem um monte, mas Deus só tem um”, disse ele, alegando que a frase completa era: “Deus só tem um, lá de cima, e eu sou o cara que mais tem fé nele. Por isso que as coisas acontecem comigo.” Segundo Romário, ele não conseguiu terminar a frase porque já estava sendo carregado pela equipe.

A Contradição e a Reação do Ex-Jogador

Assim que Romário concluiu sua explicação, o vídeo completo foi exibido. Para surpresa do ex-jogador, o trecho mostrava exatamente o contrário de sua versão. No vídeo, Romário diz: “Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora eles sabem quem é: é o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e têm que me respeitar.”

Quando a câmera retornou para o estúdio, o craque ficou em silêncio e sem reação. Fred, um dos apresentadores, limitou-se a dizer: “Tá aí. Foi desse jeito”, e André tentou rapidamente mudar de assunto para quebrar o “climão”.

Foto: Contigo

Se inscreva no canal: