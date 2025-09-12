sexta-feira, setembro 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: Romário se contradiz em entrevista e fica sem reação

O ex-jogador e senador Romário viveu um momento de saia-justa durante uma entrevista no programa Panela SporTV. Em um quadro em que os apresentadores Fred Bruno e André Balada exibem falas antigas do convidado para que ele relembre o contexto, o “Baixinho” foi pego de surpresa.

O trecho em questão era uma declaração polêmica da final do Campeonato Carioca de 1995, entre Flamengo e Botafogo. Antes do vídeo ser exibido, Romário aproveitou a deixa para “esclarecer” a situação, afirmando que sua fala original havia sido interpretada de forma errada.

“No Rio de Janeiro, rei tem um monte, mas Deus só tem um”, disse ele, alegando que a frase completa era: “Deus só tem um, lá de cima, e eu sou o cara que mais tem fé nele. Por isso que as coisas acontecem comigo.” Segundo Romário, ele não conseguiu terminar a frase porque já estava sendo carregado pela equipe.

A Contradição e a Reação do Ex-Jogador
Assim que Romário concluiu sua explicação, o vídeo completo foi exibido. Para surpresa do ex-jogador, o trecho mostrava exatamente o contrário de sua versão. No vídeo, Romário diz: “Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora eles sabem quem é: é o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e têm que me respeitar.”

Quando a câmera retornou para o estúdio, o craque ficou em silêncio e sem reação. Fred, um dos apresentadores, limitou-se a dizer: “Tá aí. Foi desse jeito”, e André tentou rapidamente mudar de assunto para quebrar o “climão”.

Foto: Contigo

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeos – Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha são declarados patronos da MPB
Próximo artigo
Vídeo: Ex-funcionária de farmácia é vítima de racismo no primeiro dia de trabalho

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,604FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315