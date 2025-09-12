Vídeo: Ex-funcionária de farmácia é vítima de racismo no primeiro dia de trabalho

Uma funcionária da rede de farmácias Raia Drogasil foi vítima de racismo no seu primeiro dia de trabalho em uma unidade na zona leste de São Paulo. O episódio foi registrado em vídeo pela própria vítima, Noemi Ferrari, e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando indignação e apoio à jovem.

No vídeo, uma colega de trabalho, responsável por apresentar Noemi à equipe, faz comentários racistas ao questionar sua contratação. Ela diz: “precisamos escurecer a loja” e faz piadas sobre as funções que Noemi desempenharia, como “vai ficar no caixa?”, “vai tirar lixo?”, “vai passar paninho no chão?”. Visivelmente constrangida, Noemi sorri timidamente, sem entender que estava sendo alvo de ofensas.

Após o ocorrido, Noemi registrou um boletim de ocorrência e comunicou a situação à gerência regional da farmácia, que abriu um processo interno para apurar o caso.

A rede de farmácias Raia Drogasil emitiu uma nota oficial condenando veementemente qualquer forma de discriminação. A empresa informou que a funcionária autora das ofensas foi desligada imediatamente e que está prestando todo o suporte necessário à vítima, incluindo apoio jurídico e psicológico. A nota também destaca que a empresa mantém políticas rigorosas de diversidade e inclusão.

O caso gerou comoção nas redes sociais, com usuários pedindo boicote à rede de farmácias e cobrando posicionamento das autoridades. A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo emitiu uma nota afirmando que acompanha o caso e ofereceu apoio jurídico à vítima.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou que abrirá uma investigação para apurar possíveis violações à legislação trabalhista e à dignidade da trabalhadora. A vítima deve processar judicialmente tanto a funcionária autora das ofensas quanto a rede de farmácias por danos morais.

Reflexão sobre o racismo estrutural

Este episódio evidencia o racismo estrutural presente em diversos ambientes, incluindo o mercado de trabalho. Comentários como os feitos pela funcionária não são apenas ofensas individuais, mas refletem práticas discriminatórias enraizadas na sociedade. É fundamental que empresas adotem políticas eficazes de diversidade e inclusão, promovendo ambientes de trabalho respeitosos e igualitários para todos.

Imagem: Reprodução redes Sociais