terça-feira, outubro 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Vídeo – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem programação até o próximo domingo

Até domingo, o maior evento  para popularizar a ciência no Brasil deverá alcançar um público mais de 100 mil pessoal com programações presenciais e atividades digitais em várias cidades do país. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) teve início nesta terça-feira, 21, com o tema e  “Planeta Água, Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no Meu Território”. Na abertura do evento, em Brasília, a ministra de Ciência, Luciana Santos, destacou que o objetivo é aproximar a ciência do cotidiano das pessoas. O tema deste ano, em especial é m convite para a população pensar sobre a relação entre ambiente marinho, mudanças do clima e onde elas vivem.

“É um evento de popularização da ciência no Brasil, um verdadeiro patrimônio que cresce e se fortalece com a participação ativa de todos os estados”, diz

Em Brasília, as atividades acontecem na Esplanada dos Ministérios, na Feira de Ciência e Tecnologia, principal espaço da Semana Nacional. No loca, estão reunidas várias instituições  em estandes temáticos, como o Geo Park, o Parque Pop Espacial e o Espaço Conexões. No auditório Oceano, acontecem palestras e debates. O público também poderá conferir experiências imersivas, como as do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, do Laboratório das Marés e do Sesi Lab, com atividades interativas para o público.

Também no espaço em Brasília, um seminário internacional vai reunir especialistas de vários países da Europa e das Américas, que vão trazer as iniciativas de popularização da ciência pelo mundo. Estão previstos ainda shows musicais e teatro científico, além dos diversos encontros de Clubes de Ciências.Fonte e imagem: Agência Brasil

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Segunda etapa do circuito COP30 surf Pará 2025 supera expectativas
Próximo artigo
Governo Lula enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,225FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315