Vídeo: tatuador se pronuncia após exoneração do diretor de cultura de Belém

Após a intensa repercussão do vídeo que flagrou o então diretor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Belém, Anderson Reis, sendo tatuado sem camisa no histórico Palacete Bolonha, o tatuador responsável, decidiu se pronunciar.

O vídeo, no qual Reis aparece sendo tatuado dentro do museu-casa tombado, gerou a imediata exoneração do diretor por parte da Prefeitura de Belém.

Em seu pronunciamento, o tatuador buscou esclarecer detalhes da situação. Embora o texto original não forneça o teor exato da declaração, o contexto sugere que ele pode ter tentado minimizar os danos ou explicar as circunstâncias da gravação no patrimônio histórico. A manifestação do tatuador adiciona um novo elemento ao caso que chocou a comunidade cultural e de preservação histórica da capital paraense.

