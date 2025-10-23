quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Vídeo: tatuador se pronuncia após exoneração do diretor de cultura de Belém

Após a intensa repercussão do vídeo que flagrou o então diretor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Belém, Anderson Reis, sendo tatuado sem camisa no histórico Palacete Bolonha, o tatuador responsável, decidiu se pronunciar.

O vídeo, no qual Reis aparece sendo tatuado dentro do museu-casa tombado, gerou a imediata exoneração do diretor por parte da Prefeitura de Belém.

Em seu pronunciamento, o tatuador buscou esclarecer detalhes da situação. Embora o texto original não forneça o teor exato da declaração, o contexto sugere que ele pode ter tentado minimizar os danos ou explicar as circunstâncias da gravação no patrimônio histórico. A manifestação do tatuador adiciona um novo elemento ao caso que chocou a comunidade cultural e de preservação histórica da capital paraense.

Se inscreva no canal:

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: jogador de polo aquático ensina técnica para não afundar
Próximo artigo
Quando a selva entra na passarela: Normando conecta folclore amazônico à alfaiataria no São Paulo Fashion Week N60

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,226FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315