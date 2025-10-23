quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Vídeo: jogador de polo aquático ensina técnica para não afundar

Um jogador profissional de polo aquático compartilhou nas redes sociais uma técnica essencial de sobrevivência para quem se encontra em apuros na água, afundando e sem conseguir subir para a superfície.

Em um vídeo instrutivo, o atleta demonstrou o método conhecido como “treading water” (ou “pisar na água”) com foco na economia de energia. A chave, segundo ele, é evitar o pânico e usar movimentos circulares e contínuos das mãos e pernas, como um movimento de pedalada lenta e controlada, mantendo o corpo na vertical.

Essa técnica, fundamental no polo aquático, permite que a pessoa se mantenha flutuando com o mínimo esforço possível, conservando a energia até que o resgate chegue ou até que ela consiga alcançar um ponto seguro. O vídeo rapidamente se tornou viral, oferecendo uma dica valiosa para a segurança em ambientes aquáticos.

