Vídeo: tentativa de assalto causa pânico em estacionamento de supermercado em Belém

Na manhã desta quinta-feira (23), uma tentativa de assalto gerou momentos de tensão no estacionamento do supermercado Mateus, localizado no bairro do Bengui, em Belém.

De acordo com informações preliminares, os criminosos anunciaram o assalto e chegaram a fazer uma pessoa refém durante a ação. A movimentação causou pânico entre clientes e funcionários que estavam no local.

Após a tentativa frustrada, os suspeitos fugiram em direção à Rua Padre Bruno Sechi. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizam buscas na região para localizar os envolvidos.

Até o momento, não há registro de feridos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Se inscreva no canal: