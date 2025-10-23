quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: tentativa de assalto causa pânico em estacionamento de supermercado em Belém

Na manhã desta quinta-feira (23), uma tentativa de assalto gerou momentos de tensão no estacionamento do supermercado Mateus, localizado no bairro do Bengui, em Belém.

De acordo com informações preliminares, os criminosos anunciaram o assalto e chegaram a fazer uma pessoa refém durante a ação. A movimentação causou pânico entre clientes e funcionários que estavam no local.

Após a tentativa frustrada, os suspeitos fugiram em direção à Rua Padre Bruno Sechi. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizam buscas na região para localizar os envolvidos.

Até o momento, não há registro de feridos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Se inscreva no canal:

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Quando a selva entra na passarela: Normando conecta folclore amazônico à alfaiataria no São Paulo Fashion Week N60
Próximo artigo
Novo viaduto marca avanço na mobilidade urbana de Belém e Ananindeua

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,226FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315