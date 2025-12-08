Vídeo: Tratores entregues a 42 cidades do Pará vão acelerar o escoamento da produção

Os novos equipamentos representam um reforço estratégico na melhoria da infraestrutura e na qualidade de vida da população.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (Secir), realizou nesta segunda-feira (8), no estádio do Mangueirão, em Belém, a entrega de 42 tratores a municípios do interior. A iniciativa, que representa um investimento total de R$ 8 milhões, visa promover o desenvolvimento local, a infraestrutura rural e a qualidade de vida da população.

Os equipamentos são resultado de uma parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, contando com recursos de emenda parlamentar do deputado federal José Priante.

Foco no Agro e na Infraestrutura Essencial

O governador Helder Barbalho destacou a importância do investimento para a economia do estado:

“O Pará hoje é, certamente, um dos estados mais importantes que produzem alimento e tem gerado empregos e renda através do agro. E o que é a verdadeira locomotiva é a agricultura familiar, que emprega um monte de gente e que precisa de um suporte para que sua produção aconteça.”

A secretária da Secir, Fernanda Paes, explicou que os tratores são cruciais para a integração entre comunidades rurais e centros urbanos, superando as dificuldades logísticas impostas pelas grandes distâncias. Os equipamentos permitirão que as prefeituras:

Escoem a produção agrícola com mais rapidez.

com mais rapidez. Realizem manutenção de vias públicas e estradas rurais.

e estradas rurais. Executem serviços essenciais como limpeza de terrenos e remoção de entulhos.

Dêem suporte a serviços de emergência e construção civil.

Cidades Beneficiadas e Próximos Passos

No total, 42 cidades foram beneficiadas, incluindo municípios estratégicos como Soure e Salvaterra (Marajó), Alenquer e Óbidos (Baixo Amazonas), e Aveiro (Tapajós).

Lideranças municipais celebraram a entrega, como o vice-prefeito de Cumaru do Norte, José Ribamar de Sousa, que afirmou que o trator “chega em boa hora para ajudar os nossos produtores rurais, a secretaria de agricultura e, de modo geral, toda a área de infraestrutura do nosso município”.

A secretária Fernanda Paes ainda anunciou que a ação terá continuidade: outros 26 tratores agrícolas estão previstos para serem entregues a municípios em janeiro de 2026, ampliando o suporte às zonas rurais.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará