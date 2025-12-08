Vídeo: Águas do Pará Antecipa Entrada em 34 Municípios para Universalização

Transição técnica integrada com a Cosanpa prepara cidades para receber R$ 257 milhões em investimentos já no primeiro ano.

O Governo do Pará anunciou, nesta segunda-feira (8), um avanço significativo no plano de universalização do saneamento básico, antecipando a entrada da concessionária Águas do Pará em mais 34 municípios. A medida beneficia diretamente 1,2 milhão de pessoas e injetará R$ 257 milhões em investimentos logo no primeiro ano de operação.

O início antecipado das atividades integrais de água e esgoto ocorreu simultaneamente em cidades-chave como Belém, Bragança, Castanhal e Marabá, antes do prazo original previsto para 2026.

Foco em Investimentos Imediatos e Sociais

O montante de R$ 257 milhões será aplicado em melhorias urgentes, incluindo:

Perfuração e limpeza de poços.

Implantação e modernização de Estações de Tratamento de Água (ETAs).

Atualização de sistemas elétricos e mecânicos.

Criação de um Centro de Operações Integradas (COI) com monitoramento 24 horas.

A expansão também visa o aspecto social com a ampliação da Tarifa Social, que atenderá até 1,6 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade no estado, garantindo cobrança adequada à renda familiar.

Transição Segura e Transparente

A transição da operação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para a Águas do Pará está sendo conduzida de forma conjunta e integrada.

O presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior, destacou a cooperação: “De 8 a 23 de dezembro, vamos atuar de forma integrada para que a população não tenha nenhum prejuízo.” Após esse período, os servidores da Cosanpa serão remanejados para a Região Metropolitana e o Oeste do Pará, onde a companhia seguirá operando.

André Facó, presidente da Águas do Pará, reforçou que o planejamento técnico permitiu um diagnóstico aprofundado de cada sistema, garantindo uma entrada “mais segura, organizada e eficiente” com foco em melhorar a quantidade e a qualidade da água nas casas.

Resultados Visíveis em Belém

O potencial da concessão já pode ser visto na capital. Na comunidade da Vila da Barca, um dos primeiros projetos estruturantes, mais de 1.400 imóveis, incluindo mais de 600 palafitas, hoje contam com água potável 24 horas por dia. O sistema de esgoto da comunidade será concluído até abril de 2026.

Com a antecipação, a Águas do Pará passa a operar integralmente em 37 municípios. O processo, que é acompanhado de perto pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Arcon-PA, garante segurança jurídica para o que é considerado o projeto mais desafiador e gratificante da história recente do Estado.

Confira a relação dos 34 municípios onde a Águas do Pará inicia a operação nesta segunda-feira (8): Abaetetuba, Afuá, Augusto Correa, Breu Branco, Bragança, Cachoeira do Arari, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Inhangapi, Limoeiro do Ajuru, Magalhães Barata, Marabá, Marapanim, Mocajuba, Moju, Nova Timboteua, Ourém, Peixe Boi, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Pará, São Caetano de Odivelas, São Francisco do Pará, Soure, Tailândia, Tracuateua, Vigia, Viseu.



Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará