Vídeo: Trump Afirma que Embarcação Venezuelana com Drogas Foi Alvejada pelos EUA

Em uma declaração oficial nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que militares americanos dispararam contra uma embarcação que transportava drogas na Venezuela.

“Aconteceu há poucos instantes. E nosso grande general, chefe do Estado-Maior Conjunto, tem sido tão incrível… Mas ele nos deu um breve resumo, e vocês verão. E tem mais de onde veio isso”, disse Trump

no Salão Oval. “Temos muita droga entrando em nosso país, chegando há muito tempo (…) e elas vieram da Venezuela, e em grande quantidade. Muita coisa está saindo da Venezuela”.

Pouco depois do anúncio de Trump, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que as Forças Armadas dos EUA “realizaram um ataque letal no sul do Caribe” contra um navio de drogas que partiu da Venezuela.

Ataque Acontece em meio a escalada de tensões entre EUA e Venezuela



A ação militar dos Estados Unidos contra a embarcação venezuelana ocorreu em um cenário de crescentes tensões entre Washington e Caracas. Os EUA acusam o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar o Cartel de los Soles, um grupo classificado como terrorista pelo governo americano. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, já havia sinalizado a possibilidade de um ataque.

No mês passado, o governo americano aumentou a recompensa pela captura de Maduro para US$ 50 milhões. Em resposta, o líder venezuelano reiterou que a Venezuela defenderia seus “mares, céus e terras” contra a “ameaça bizarra e absurda de um império em declínio” e mobilizou 4,5 milhões de milicianos, classificando a medida como uma estratégia de segurança.

A escalada militar na região se intensificou na última semana. O destróier USS Lake Erin e o submarino USS Newport News, com propulsão nuclear, se juntaram a outras embarcações de guerra, como o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, que já patrulhavam a costa venezuelana. A movimentação também inclui aviões de vigilância.

Estima-se que cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais foram enviados para o sul do Caribe, com o objetivo de combater cartéis de narcotráfico que o governo Trump considera organizações terroristas.

Além disso, o avião Poseidon P-8, da Marinha, tem feito voos de vigilância na região, especialmente em torno de Aruba, para localizar embarcações semissubmersíveis usadas para transportar drogas para o México, de onde os entorpecentes seguem para os EUA. Um Boeing E-3 Sentry também foi posicionado na costa venezuelana para localizar alvos de interesse.

