terça-feira, setembro 2, 2025
Desde 1876
COP 30

Igrejas de Belém lançam plataforma solidária de hospedagem para a COP30

Igrejas católicas e evangélicas da Grande Belém se uniram para lançar a Rede de Hospitalidade com Propósito, uma plataforma solidária de hospedagem com foco nos visitantes da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas marcada para acontecer em Belém entre 10 e 21 de novembro de 2025.

O sistema foi projetado para cadastrar entre 1.000 e 3.000 leitos gratuitos em casas, sítios, chácaras e auditórios de igrejas e instituições religiosas da capital e região metropolitana, com lançamentos previstos a partir de 1º de setembro. A proposta é amenizar os efeitos da crise de hospedagem, marcada por preços elevados e escassez de lugares disponíveis durante o evento.

A iniciativa tem caráter voluntário e comunitário. Quem quiser oferecer hospedagem precisa assegurar que o espaço seja confortável, seguro e com privacidade e facilitar a entrada e saída dos visitantes, que estarão em período de evento intenso. O cadastro como anfitrião já está aberto desde 26 de agosto e seguirá até atingir a meta de vagas.

Quem busca hospedagem poderá se inscrever a partir de 1º de setembro, desde que comprove participação na COP30, mesmo que por meio de eventos paralelos . Os leitos estarão disponíveis não só em Belém, mas também em cidades como Ananindeua, Benevides, Benfica e Marituba áreas onde muitas igrejas participantes estão localizadas.

Entre os locais já cadastrados estão:

Igreja Batista da Lagoinha (bairro Sacramenta): oferecerá 13 quartos e dois auditórios adaptados com colchões, especialmente para estudantes e visitantes, em uma estrutura próxima ao Parque da Cidade, onde ocorre o evento.

Chácara da Igreja Batista Missionária da Amazônia (Benevides): disponibilizará 200 acomodações individuais e 8 apartamentos para casais, garantindo conforto para diferentes perfis de visitantes.

Os organizadores reforçam que a iniciativa não busca competir com os hotéis tradicionais quem quiser cobrar por hospedagem será encaminhado à plataforma oficial do governo federal. O propósito é promover um acolhimento humano, solidário e consciente, invertendo percepções negativas sobre a população local e reafirmando o legado de hospitalidade paraense.

Imagem: Reprodução Tv Liberal

