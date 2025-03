Vitor Roque recordista, meia do Flamengo procurado e saídas no Santos são destaques do mercado

O Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A janela de transferências nacional está em seu último dia, e os times correm contra o tempo no mercado da bola para completar seus elencos. A sexta-feira (28) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Novo recordista

O Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque. O atacante, que estava emprestado ao Betis, mas pertencia ao Barcelona, chega após longa novela para suprir uma carência antiga da equipe de Abel Ferreira. O Palmeiras pagará 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo centroavante, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. A contratação é a mais cara da história do futebol brasileiro – o recorde anterior era de Almada, que havia acertado com o Botafogo.

Trio pesado

Com a chegada de Vitor Roque por 25,5 milhões de euros, o Palmeiras fechou as três maiores compras de sua história nesta janela de transferência – tudo isso em menos dois meses. No dia 20 de dezembro de 2024, o clube anunciou a contratação de Facundo Torres por 12 milhões de euros e se tornou a contratação mais cara da história do clube. Isso só durou 11 dias porque, no fim do ano, Paulinho chegou junto ao Atlético-MG por 18 milhões de euros.

Atacante na Raposa…

O Cruzeiro anunciou a contratação do ponta Wanderson. O atleta de 30 anos chega à Raposa após defender o Internacional por três anos. O vínculo do jogador com o time mineiro é válido até dezembro de 2027. Já integrado ao elenco, ele deve atuar na equipe pelo lado direito, já que Leonardo Jardim conta com Dudu e Bolasie na ponta esquerda.

… e zagueiro no Galo

O Atlético-MG confirmou a contratação do jovem zagueiro Ivan Roman, de apenas 18 anos, com passagens pela seleção do Chile. O jogador chega após as saídas de Maurício Lemos e Bruno Fuchs e assinou contrato até dezembro de 2029. Mesmo sem sofrer gols nos últimos sete jogos, o Galo procurava peças para o setor defensivo, e o técnico Cuca aprovou a chegada do garoto.

Meia do Fla é procurado, mas…

Flamengo e Lorran seguem procurando um denominador comum para a saída do jogador. Depois de a negociação ter fracassado com o CSKA, o jovem recebeu diversas procuras de clubes brasileiros, mas ainda não houve acordo e a transferência pode ficar para depois do estadual. A janela se encerra nesta sexta-feira (28), mas há uma abertura extra. A CBF criou um período para que atletas que disputam campeonatos estaduais possam sair após o fim das competições, entre 10 de março a 11 de abril

O Bidu vai ficar?

Autor de um dos gols do Corinthians na vitória contra a Universidad Central-VEN, o lateral Matheus Bidu admitiu que há negociações em andamento pela renovação de seu contrato com o clube – o vínculo é válido até dezembro. As conversas, contudo, não avançaram até o momento. Ele não esconde que deseja permanecer no clube paulista, mas ressaltou que o negócio não depende apenas de sua vontade para se concretizar.

Saída no Santos (parte 1)

O Santos concluiu o empréstimo do lateral-direito Hayner ao CRB. O time de Alagoas anunciou a contratação do jogador, que firmou vínculo até o final da atual temporada. Ele chegou ao Santos no final de 2023, inicialmente por empréstimo, e mostrou bom desempenho quando foi utilizado, chegando a ser comprado em definitivo meses depois. Hayner assumiu a posição com a grave lesão de Aderlan, mas terminou o ano em baixa e viu Leo Godoy e JP Chermont ganharem espaço.

Saída no Santos (parte 2)

O Santos acertou o empréstimo do zagueiro Diego Borges, de 20 anos, ao Amazonas. O defensor assinou vínculo com o clube amazonense até o fim de 2025. O jovem foi contratado em 2023 depois de se destacar pelo Falcon FC na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele chegou a atuar pelo sub-20 e também pelo sub-23 do Peixe, e tem contrato válido até 2026.