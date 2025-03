Instituto Cultiva promove curso que aborda a exploração da mulher brasileira no mundo do trabalho

Em celebração ao Mês da Mulher, o Instituto Cultiva, organização não governamental voltada à educação para a cidadania e participação social, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), lança o curso online “A Mulher Brasileira e o Mundo do Trabalho”. A formação, que acontecerá entre os dias 10 e 31 de março, é aberta a todos os públicos, com foco especial em mulheres de todas as idades e em situação de vulnerabilidade. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Instituto Cultiva até o dia 07 de março.

O curso será ministrado pela plataforma Moodle às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, pela professora e doutoranda em Sociologia pela UFRGS, Daniela Damion. A formação abordará a exploração de gênero no capitalismo, o impacto do neoliberalismo e as desigualdades de gênero e raça no mundo do trabalho, refletindo sobre o papel das mulheres no sistema de produção material.

O objetivo principal das aulas é discutir conceitos fundamentais de gênero e trabalho. “A partir da história da inserção das mulheres no mercado de trabalho e das lutas feministas por direitos fundamentais, analisaremos a atualidade do mundo do trabalho que se caracteriza pela flexibilidade e precarização, ao mesmo tempo pelo crescimento do empreendedorismo entre as mulheres”, conta Daniela.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024, as mulheres trabalham, em média, 2,3 horas a mais que os homens por semana, somando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Ainda assim, e com um nível educacional mais alto, elas ganham, em média, 78,9% do rendimento dos homens.

A professora Daniela será a convidada do terceiro episódio do podcast Cultiva Cast,produção do Instituto Cultiva no Spotify, no quadro Educação em Foco, para discutir as relações e desigualdades de gênero na educação.

METODOLOGIA E INSCRIÇÕES

Com um total de 40 horas e 200 vagas disponíveis, a formação será oferecida no formato online, com aulas síncronas que ficarão gravadas para acesso posterior. Além das aulas, as participantes terão acesso a materiais complementares, como apresentações em PowerPoint e textos-guia. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Além disso, serão disponibilizadas entre 5 e 10 cotas para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluindo pessoas trans/travestis, pessoas com deficiência (PCD) e população de negros, pardos e indígenas. O número exato de bolsas será definido conforme a quantidade total de inscritos.

“A nossa metodologia de ensino tem uma concepção freireana, priorizando um atendimento próximo ao aluno e a combinação entre teoria e prática”, destaca Micaela Gluz, Coordenadora de Educação do Instituto Cultiva. Segundo ela, o curso terá momentos de muitas discussões em grupo e com convidados externos, promovendo um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo. Ao final da formação, será fornecida uma certificação emitida pelo IFSP.

SOBRE O INSTITUTO CULTIVA

O Instituto Cultiva é uma ONG fundada em 2002 com foco na educação para a cidadania, participação social e gestão pública.

