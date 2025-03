EXCLUSIVO – Bloco das Carmelitas desfila pelas ruas de Santa Teresa, no RJ, há 34 anos

RIO DE JANEIRO – Especial para o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ

O Bloco das Carmelitas é um dos mais tradicionais e emblemáticos do Carnaval do Rio de Janeiro, desfilando pelas ruas históricas de Santa Teresa desde 1990, ou seja, se apresentando pela 34ª vez. Sua origem remete a uma lenda local, segundo a qual, uma freira teria escapado do Convento das Carmelitas para curtir o Carnaval, retornando somente após os dias de festa.

Inspirado nessa história, o bloco realiza dois desfiles: o primeiro, na sexta-feira antes do Carnaval, simboliza a fuga da freira, enquanto o segundo, na terça-feira de Carnaval, representa seu retorno ao convento.

A folia é marcada pela participação de foliões vestidos de freira, reforçando a narrativa da freira fugitiva. Além disso, o bloco se destaca pelo ambiente acolhedor e pela diversidade de participantes, atraindo cariocas e turistas de todas as idades. Ao som de marchinhas, sambas e ritmos carnavalescos, o desfile percorre as ladeiras de Santa Teresa, um dos bairros mais boêmios e culturais da cidade. A alegria contagiante do Carmelitas faz com que o bloco seja um dos mais aguardados da programação oficial do Carnaval de rua do Rio.

Para o Carnaval de 2025, o Bloco das Carmelitas está programado para desfilar no dia 4 de março, terça-feira de Carnaval. A concentração ocorrerá às 8h no Largo do Curvelo, com dispersão prevista na Rua Joaquim Murtinho, 166. O trajeto tradicional pode sofrer alterações, então é sempre recomendável que os foliões acompanhem as redes sociais oficiais do bloco para atualizações sobre horários e organização do evento.

Além dos desfiles, o Bloco das Carmelitas promove eventos ao longo do ano. Em dezembro de 2024, foi lançado o design da camiseta oficial para o Carnaval de 2025, uma homenagem a Jorge Crespo, cofundador do bloco. Essas iniciativas ajudam a manter viva a tradição do Carmelitas e reforçam o engajamento da comunidade, criando um vínculo duradouro entre o bloco e seus seguidores.

Participar do Bloco das Carmelitas é viver uma experiência única que mistura história, folclore e muita diversão. A atmosfera vibrante do desfile, combinada com o charme das ruas de Santa Teresa, torna o evento um dos momentos mais especiais do Carnaval carioca.

Texto: Guilherme Braga/Imagens exclusivas: Ray Nonato e Salvador Scofano/Ronbar