18ª Usina da Paz é entregue em São Miguel do Guamá

O governo do Estado do Pará entregou, nesta sexta-feira (24), a 18ª unidade da Usina da Paz em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense  um equipamento que integra o programa estadual de cidadania e inclusão social.  Esta nova estrutura foi apresentada como um “presente” à cidade que completa 152 anos de fundação no próximo dia 31 de outubro.

A Usina da Paz está localizada na rua Sapucaia, bairro Jardim América, e será a segunda unidade desse tipo na Região de Integração Guamá a outra existe em Castanhal.  Como nas demais unidades, o espaço reúne mais de 70 serviços gratuitos em diferentes áreas: saúde, educação, esporte, cultura, lazer e qualificação profissional. Também foram destacados ambientes como ginásio poliesportivo, piscina, salas de informática, biblioteca, praça multicultural e até estação de tratamento de esgoto  o que reforça a proposta de infraestrutura ampla para a comunidade.

Na cerimônia de entrega, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse tratar-se de “um momento especial” para a cidade e para o estado, ao reforçar que a Usina representa transformação social e oportunidades para as famílias.  A vice-governadora, Hana Ghassan, complementou afirmando que a unidade será como “segunda casa” para todos os moradores, a partir de sua abertura oficial.

O município de São Miguel do Guamá tem cerca de 55 mil habitantes, e a nova Usina da Paz será de benefício direto à população local e também aos municípios vizinhos.  Do ponto de vista de segurança pública, o programa Usina da Paz, que faz parte do TerPaz Territórios pela Paz, tem registrado reduções expressivas em Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas regiões onde está implantado  em alguns casos, com queda de até 90%.

A construção da unidade começou em agosto de 2023, em parceria com a empresa Vale S.A., e faz parte de um cronograma de expansão que já reúne 17 usinas em funcionamento e diversas outras em andamento em várias regiões do Pará.

A partir do dia 28 de outubro, a Usina de São Miguel do Guamá abrirá as portas para inscrições nos cursos e atividades previstas os interessados poderão consultar a programação presencialmente ou via Instagram oficial @usinasdapaz.

