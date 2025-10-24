Vídeo: mãe de Belém transforma “mingau do careca” em ‘mochila maluca’

A publicação explodiu nas redes sociais, gerando grande repercussão e gargalhadas entre os internautas.

A febre das “mochilas malucas” invadiu as escolas no mês de outubro, e em Belém do Pará, uma mãe levou a criatividade a um novo nível ao se inspirar em uma referência local: o famoso “Mingau do Careca”.

Para a atividade escolar do Dia das Crianças, a mãe recriou com perfeição o carrinho do vendedor, incluindo sua identidade visual, copo, caixa de leite condensado, canela e panela. O toque especial que fez o acessório viralizar, no entanto, foi a caixa de som embutida, tocando o conhecido áudio de propaganda do Mingau.

A invenção rapidamente conquistou as redes sociais, com internautas celebrando a ideia. Comentários como “Zerou a trend”, “O lendário” e “Aqui vocês arrasaram” destacaram a originalidade da homenagem paraense.

