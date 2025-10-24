sexta-feira, outubro 24, 2025
Quatro milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam fazer a prova de vida  veja como regularizar

O INSS notificou cerca de 4 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários de que precisarão realizar a prova de vida para evitar o bloqueio do benefício.

A notificação foi enviada via aplicativo Meu INSS ou por meio do extrato bancário. Os beneficiários têm 30 dias a partir da data do aviso para regularizar a situação.

Embora o processo de prova de vida já seja automático para muitos beneficiários por meio de cruzamento de dados  o INSS não conseguiu confirmar a situação em todos os casos. Assim, essas pessoas agora precisam realizar o procedimento manualmente.

Segundo o instituto, cerca de 80 % dos beneficiários já estão com a prova de vida válida.

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e siga as instruções, que podem incluir reconhecimento facial.

Alguns bancos permitem o procedimento diretamente pelo aplicativo ou site do banco, se você for cliente.

Se preferir, compareça à agência bancária responsável pelo pagamento do benefício, levando um documento oficial com foto.

Atenção aos golpes

O INSS alerta que não entra em contato por WhatsApp, SMS ou ligações pedindo dados pessoais ou informando bloqueio imediato. Qualquer contato fora dos canais oficiais deve ser tratado com desconfiança.

Imagem: Agência Brasil

