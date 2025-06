“O Quintal é o Mundo” – Livro Infantil de Ana Cláudia Bastos e Piné Mariana

O Quintal é o Mundo é um livro infantil que convida leitores de todas as idades a pensarem sobre os ciclos da vida, o tempo da natureza e a elaboração do luto.

Escrito por Ana Claudia Bastos e ilustrado por Piné Mariana, o livro de linguagem simples se entrelaça com as imagens criadas a partir de colagens manuais,convida a um passeio pelo quintal das memórias coloridas da infância.

A publicação foi viabilizada por meio de financiamento coletivo, com o apoio de mais de 130 colaboradores, o que reforça seu caráter coletivo desde a origem. Em sua trajetória de lançamento, o livro tem sido levado a escolas, bibliotecas, espaços culturais e eventos literários.

SOBRE AS AUTORAS

Ana Cláudia Bastos

Escritora, produtora cultural e roteirista, formada em Ciências Sociais (PUC-SP), com especialização em Arte-Educação (ECA-USP) e mestrado em Psicologia Social (PUC-SP). É autora de diversos livros infantis, entre eles Família de Todo Jeito (Zit), As Cores da Floresta sem Cor (Melhoramentos) e Um Dia na Aldeia Brilho do Sol (Peirópolis), fruto de pesquisa com comunidades Guarani Mbya. Sua trajetória une literatura, pesquisa e atuação em projetos de formação e direitos humanos em diferentes territórios do país.

Piné Mariana

Artista visual, ilustradora e arte-educadora. É formada em Artes Visuais pela UNESP e em Pedagogia pelo Instituto Singularidades. Em sua prática, valoriza a infância como espaço de invenção e potência. Trabalha com colagens e linguagens visuais que enaltecem a poética do cotidiano, desenvolvendo oficinas e projetos educativos em contextos diversos.