Serviços de saúde, lazer, limpeza urbana e assistência social terão horários diferenciados durante o feriado do Dia da Consciência Negra

A população de Belém deve ficar atenta às mudanças no funcionamento dos serviços públicos municipais nessa sexta-feira, 20, feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A Prefeitura de Belém decretou feriado nos órgãos da administração pública direta e indireta do município, o que altera o expediente de alguns equipamentos e serviços municipais.

Enquanto parte dos espaços estará fechada, outros manterão o atendimento normalmente ou funcionarão em horários especiais. Os serviços essenciais de saúde, por exemplo, terão atendimento garantido, com funcionamento ininterrupto nas unidades de urgência e emergência da rede municipal.

Confira o que abre e fecha no feriado:

SAÚDE

Na área da saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais da rede municipal funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas, sem interrupção dos serviços durante o feriado.

Já na Atenção Primária, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão funcionamento exclusivo para atendimentos de urgência e emergência. São elas:

Baía do Sol e Carananduba, em Mosqueiro;

Cotijuba;

Outeiro;

Tapanã;

Jurunas; e

Icoaraci.

Já o Hospital Municipal Veterinário (HVET) funcionará normalmente, enquanto a Clínica Veterinária e o atendimento itinerante não terão expediente durante o feriado.

ECOPONTOS E HUB DO PIX

Os Ecopontos de Belém terão horário especial nesta sexta-feira, funcionando até as 12h. No sábado (21), o atendimento será retomado normalmente.

O Ecoponto Sacramenta fica localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Casota, e funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Já o Ecoponto São Joaquim, localizado na avenida Independência, próximo ao canal São Joaquim, no bairro da Maracangalha, em dias normais funciona de segunda-feira a sábado, das 6h às 22h.

O Hub do Pix, localizado na praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, estará fechado durante o feriado. O espaço recebe materiais recicláveis e permite que os participantes recebam dinheiro via Pix pela entrega dos resíduos. O funcionamento regular ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O local também não abre aos domingos.

LAZER, CULTURA E TURISMO

Para quem pretende aproveitar o feriado para passear, alguns espaços de lazer e turismo funcionarão normalmente ou em horários diferenciados.

O Solar da Beira, localizado no Complexo do Ver-o-Peso, abrirá nesta sexta-feira das 7h30 às 12h. Em dias normais, o espaço funciona diariamente, das 9h às 17h, abrigando postos de informação turística e espaços culturais.

O Mercado de São Brás terá funcionamento normal, abrindo às 10h e encerrando as atividades a 1h.

O Bosque Rodrigues Alves funcionará normalmente, das 8h às 16h. O espaço recebe visitantes de terça-feira a domingo, permanecendo fechado às segundas-feiras para serviços de manutenção.

Na área cultural, a Biblioteca Avertano Rocha, localizada em Icoaraci, terá uma programação especial nesta sexta-feira, pelo Dia da Consciência Negra. As atividades começam às 9h, com apresentação de roda de capoeira, com cantos e ritmos culturais. A programação também contará com exposição de desenhos e pinturas produzidos por artistas de Icoaraci, além de oficinas de tranças típicas do movimento negro. O encerramento está previsto para as 13h.

A biblioteca abre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Aos sábados e domingos, a biblioteca permanece fechada.

O Museu de Arte de Belém (Mabe) e o Palacete Bolonha também permanecerão fechados exclusivamente na sexta-feira, retomando o funcionamento conforme seus horários habituais.

O Mabe funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h. As visitas espontâneas não precisam de agendamento. Já os grupos interessados em visitas mediadas devem solicitar agendamento pelo e-mail mabeeducativo@gmail.com.

O Palacete Bolonha recebe visitantes de terça a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 17h. As visitas mediadas espontâneas acontecem de hora em hora, sem necessidade de agendamento. Para visitas em grupo, é necessário solicitar agendamento pelo e-mail agendasecultbelem@gmail.com.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na área da assistência social, o Espaço Acolher manterá o atendimento normalmente durante o feriado. O equipamento funciona todos os dias, de quinta-feira a segunda-feira, das 18h às 6h, garantindo acolhimento à população que necessita do serviço.

Já o Restaurante Popular estará fechado nesta sexta-feira, pois não funciona aos fins de semana e feriados.

Fonte e imagem: Agência Belém