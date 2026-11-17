Oportunidade é voltada para estudantes do Ensino Fundamental e Médio matriculados nas escolas públicas paraenses.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) deu início nesta segunda-feira (16) ao processo seletivo para o preenchimento de vagas no Colégio Militar de Belém (CMBel). Regida pelo Edital nº 03/2026, a seleção é voltada exclusivamente para estudantes regularmente matriculados na rede pública estadual, com oportunidades para o 6º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio.

A seleção ocorre no âmbito do Acordo de Cooperação firmado entre o Governo do Pará e o Comando do Exército, por meio da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA).

Prazo e como se inscrever

Período de inscrições: Até o dia 24 de novembro de 2026 .

Até o dia . Onde se inscrever: No portal oficial da Seduc.

No portal oficial da Seduc. Documentação: Os candidatos devem apresentar os documentos exigidos pelo edital digitalizados em formato PDF, de forma legível e sem rasuras.

Para conferir todos os requisitos detalhados e as normas da seleção, consulte o Edital nº 03/2026 – GAB/SEDUC, publicado em 12 de novembro de 2026.

Foto: MAYCON NUNES / ARQUIVO AG.PARÁ