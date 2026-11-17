Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe soltou a voz durante a comemoração da avó e recebeu enxurrada de elogios nas redes sociais.
Maria Flor foi a grande estrela da festa de aniversário da avó, Poliana Rocha, realizada em Goiânia, na noite da última segunda-feira (16). A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe roubou a cena ao subir ao palco para puxar o “Parabéns Pra Você”, surpreendendo a todos com a desenvoltura e revelando um novo talento para a música.
Em um registro que rapidamente viralizou na internet, a segunda herdeira do casal aparece segurando o microfone no palco, acompanhada pela família. Estavam ao lado da pequena os irmãos Maria Alice e José Leonardo, os pais e os avós, Poliana e Leonardo.
Encantada com a surpresa, a aniversariante fez questão de agradecer à neta pelo presente inesquecível e confessou ter ficado radiante com a performance.
O talento e o carisma da menina também ganharam destaque na web, onde os seguidores não pouparam elogios. “Essa menina já nasceu artista, Flor arrasa sempre!”, comentou uma usuária no Instagram. “Florzinha maravilhosa, ela vai continuar o legado”, escreveu outra. Teve ainda quem cravasse: “Essa já nasceu com a estrela”.