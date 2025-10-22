quarta-feira, outubro 22, 2025
SEGURANÇA

Adolescente de 15 anos é encontrado morto no Parque do Utinga, em Belém

Um adolescente, identificado como Bruno Eduardo de Lima Monteiro, de 15 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21) no Parque Estadual do Utinga, em Belém. Ele havia desaparecido há dois dias em um igarapé dentro da área de proteção ambiental.

De acordo com relatos de quatro amigos que estavam com Bruno, o grupo tomava banho quando ele se afogou durante uma travessia. Eles tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram. Em seguida, deixaram o local sem comunicar imediatamente o ocorrido. A família informou que Bruno não tinha o hábito de frequentar o parque.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Delegacia do Marco. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na apuração do caso.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), responsável pelo parque, destacou que a segurança na área do lago é feita por agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e que placas de sinalização orientam sobre a proibição de acesso sem autorização, reforçando a proteção do parque.

A Polícia Científica do Pará realizou a perícia no corpo de Bruno, que foi liberado posteriormente para a família.

Imagem: Agência Pará

