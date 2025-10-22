quarta-feira, outubro 22, 2025
Vídeo: Feirão de Empregos atrai multidão em procura por oportunidades e reposicionamento no mercado

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SEMTE), promove o primeiro Feirão de Empregos em parceria estratégica com diversas empresas empregadoras.

A Prefeitura de Belém realiza nesta quarta-feira (22) o Feirão de Empregos, que já está em andamento na Fundação Cultural do Pará, na avenida Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré. O evento segue até as 17h e oferece mais de 100 vagas de contratação imediata para a população.

A ação reúne 28 empresas com oportunidades voltadas a diversos perfis: primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, pessoas com deficiência (PcDs) e profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho.

A participação é gratuita e não exige inscrição prévia. Para concorrer às vagas, basta levar RG, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado. Também há a opção de enviar o currículo por e-mail para semtepmb@gmail.com.

O Feirão é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SEMTE), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e uma agência da ONU, com o objetivo de incentivar a geração de empregos e fortalecer a recolocação profissional em Belém.

Por Marina Moreira

Acompanhe as entrevista:

