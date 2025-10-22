quarta-feira, outubro 22, 2025
Vídeo: influenciadora paraense choca internet ao cozinhar e comer mucura com açaí

A influenciadora paraense Lia Mendonça chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o preparo inusitado de uma iguaria nada comum: mucura com açaí. No vídeo, ela aparece limpando e cozinhando o animal antes de servir com o tradicional fruto amazônico.

A publicação rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os internautas — enquanto alguns destacaram a receita como parte da cultura alimentar amazônica, outros se mostraram surpresos (ou até chocados) com a combinação exótica.

Lia, por sua vez, defendeu a prática, afirmando que o prato faz parte das tradições de comunidades do interior do Pará.

