Fim de semana em Belém tem aniversário do Crocodilo na Aldeia Cabana, tributo a Gal Costa e shows imperdíveis

Belém recebe grandes eventos neste fim de semana, reunindo música, cultura popular e muita festa. Hoje, o tradicional Aniversário do Crocodilo toma conta da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, com a gravação do DVD “De Belém para o mundo” pela aparelhagem Tudão Crocodilo. O evento terá ainda participações de Vaguinho e da banda Vem Pro Rolê, e a entrada é solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Também na sexta, o coletivo Black Soul Samba realiza um tributo à cantora Gal Costa, comandado pela artista paraense Renata Del Pinho, no Mairí Belém. O show começa às 22h e contará com músicas como “Vaca Profana”, “Divino Maravilhoso” e “Negro Amor”, além de sets da DJ Bem Bruxona e DJs do Black Soul Samba.

No sábado (13), a Casa Apoena recebe um encontro inédito entre a Gang do Eletro e a Orquestra Aerofônica, prometendo uma noite de música e energia com o DJ Raul Bentes comandando a pista. Também no sábado, o cantor Mumuzinho apresenta a turnê “Conectado” na Assembleia Paraense, trazendo sucessos como “Sou Céu ou Chão” e “Fulminante”.

A agenda inclui ainda shows da cantora Mariza Black em diversos pontos da cidade, apresentações de Marcelo Jeneci e Allex Ribeiro no Teatro Margarida Schivasappa, o Tributo Lendário a Elvis e Beatles, o espetáculo “Jazz Sinfônico” no Theatro da Paz e a festa alternativa CABANUS na Space Club.

Para quem gosta de gastronomia, o Festival Gosto da Amazônia acontece de 19 de setembro a 5 de outubro, valorizando o pirarucu selvagem em pratos exclusivos de 25 restaurantes de Belém. A programação artística também segue com exposições como “Garagem Retrô”, “Calidez”, “Marias de Nós Todos em Terras Marajoaras” e “Artistas pelo Clima”.

No cinema, o Cine Líbero Luxardo exibe a Mostra de Cinema Espanhol, com filmes premiados e contemporâneos, e a música instrumental invade praças de Belém com o projeto Circuito Instrumental de Felipe Sequeira. O espetáculo de dança “Alice: Uma Aventura no País das Maravilhas” será apresentado no Teatro da Paz, completando um fim de semana cheio de cultura e arte na capital paraense.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução internet