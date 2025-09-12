Palco flutuante com formato de vitória-régia vai transformar show da Mariah Carey em Belém

Faltando pouco tempo para o Amazônia Live Hoje e Sempre, em Belém, surge um espetáculo inédito: o palco que vai receber Mariah Carey será flutuante, instalado sobre o rio Guamá, e desenhado no formato de vitória-régia, símbolo marcante da Amazônia. A estrutura total pesa cerca de 88 toneladas, com 26 metros de diâmetro, e foi montada em Caieiras (São Paulo). O palco flutuante viajou cerca de 2.861 quilômetros até Belém, onde técnicos já ajustam os últimos detalhes.

A “flor” que compõe o palco pesa cerca de 10 toneladas, e o restante do peso se refere à base, à balsa que sustentará tudo, e aos equipamentos de som, luz e cenografia que darão vida ao espetáculo. As pétalas são feitas em metalon e revestidas com tecido, material escolhido por apresentar menor impacto ambiental, além de permitir reaproveitamento após o evento.

Cerca de 80 profissionais de diversas áreas arquitetura, engenharia, cenografia, arte e produção técnica foram mobilizados para criar e montar a estrutura. A base do palco ficará sobre uma balsa ancorada no Guamá, de modo que o espetáculo aconteça diretamente sobre as águas, criando um cenário natural e simbólico.

O Amazônia Live reúne Mariah Carey com artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. A proposta é unir música, cultura local e consciência ambiental, reforçando mensagens de preservação da floresta, proteção dos povos originários e urgência nas ações climáticas. O palco será transmitido para todo o Brasil, mas o evento não será aberto ao público presencialmente; será acessível via mídia e transmissões oficiais.

Imagem: Reprodução Globo