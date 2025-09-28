Alepa realizará sessão e audiência pública em Santarém na próxima terça-feira

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) transferirá suas atividades para Santarém, no oeste paraense, na próxima terça-feira, 30 de setembro, com o projeto “Alepa Itinerante – COP30”. A iniciativa levará deputados estaduais para ouvir as demandas da população local e permitirá que os cidadãos acompanhem de perto o trabalho parlamentar. A programação, que se estenderá por todo o dia, incluirá audiência pública, sessão ordinária e a oferta de serviços de cidadania.

As atividades começarão às 8h, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Fluminense, localizada na Avenida Presidente Vargas, 1817, no bairro Santa Clara. No local, serão oferecidos diversos serviços à comunidade, como a emissão de RG, encaminhamento para segunda via de certidões de nascimento e de óbito, assessoria jurídica e atendimentos médicos.

O momento central de escuta da sociedade ocorrerá a partir das 10h, com a realização de uma Audiência Pública focada na oitiva das demandas da região. Lideranças locais, representantes da sociedade civil organizada e a população em geral terão a oportunidade de apresentar suas reivindicações e sugestões diretamente aos parlamentares. “Nós criamos uma Audiência Pública onde a gente escuta todas as demandas, não só do município, mas da região”, destacou Lecticia Marchetto, assessora legislativa da Alepa.

À tarde, a partir das 15h, o plenário da Casa de Leis será simbolicamente transferido para Santarém. Será realizada a 29ª Sessão Ordinária do 2º Período do 3º Ano Legislativo da 61ª Legislatura. Durante a sessão, os deputados debaterão e votarão proposições, projetos de lei e outras matérias legislativas.

Segundo Lecticia, o projeto “Alepa Itinerante” é uma ferramenta fundamental para levar os trabalhos do parlamento para além da capital. “O projeto foi criado para permitir essa interiorização dos serviços legislativos, seja na produção legislativa dos deputados, como nos serviços que nós oferecemos à comunidade”, explicou.

A visão é compartilhada pelo diretor legislativo da Alepa, Jarbas Porto, que enfatiza o valor estratégico da ação para o exercício do mandato em um estado com a vastidão territorial do Pará. “O Estado do Pará possui dimensões gigantescas e realidades distintas em regiões diversas. É importante que o deputado conheça, que eles estejam presentes para que a sociedade conheça os deputados e os deputados conheçam o estado em que eles são parlamentares”, afirmou Porto.

Ele reforçou ainda que a atuação de um deputado deve abranger todo o estado, e não apenas a sua base eleitoral, tornando o contato direto com as diferentes realidades paraenses essencial para a tomada de decisões mais assertivas e que beneficiem toda a população. “O deputado que é do Marajó, ele não é representante só do Marajó; ele vai votar matérias que vão impactar a vida de todos”, concluiu o diretor.

A Audiência Pública e a Sessão Ordinária serão realizadas no auditório Curuá-Una, do Barrudada Tropical Hotel (Av. Mendonça Furtado, 4120).

Fonte e imagem: AID/Alepa