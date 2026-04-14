Alunos de curso técnico participam de city tour educativo em pontos históricos de Belém

A Escola de Ensino Técnico Vilhena Alves, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), promoveu, no final de semana, uma atividade prática com mais de 30 alunos do curso técnico em guia de Turismo. A ação teve como objetivo proporcionar aprendizagem cultural fora da sala de aula, por meio de um city tour por importantes pontos histórico-culturais de Belém.

O percurso incluiu locais como Palacete Bolonha, Faciola, Cinema Olympia, Bar do Parque, Theatro da Paz, finalizando na Praça da República. Durante o trajeto, os conhecimentos teóricos trabalhados no ambiente escolar foram efetivamente aplicados, evidenciando a importância das práticas pedagógicas que aproximam o aluno da realidade do mercado de trabalho.

A professora Kassia Farias ressalta que a proposta é demonstrar aos futuros profissionais a dinâmica da atuação na área. “Este momento é valioso no processo formativo do aluno, pois permite vivenciar, na prática, os diferentes domínios necessários para a atuação profissional, indo além do conhecimento teórico e fortalecendo habilidades essenciais ao guia de turismo”, pontua.

A metodologia adotada pela escola possibilitou o desenvolvimento de competências fundamentais à atuação profissional, como liderança, postura, pontualidade, domínio de conteúdo e interação com o público. Durante o percurso, os estudantes conduziram um city tour simulado, assumindo o papel de guias de turismo e colocando em prática técnicas de condução de grupos, interpretação do patrimônio, comunicação oral e organização de roteiro.

Além da apresentação de informações históricas e culturais, os estudantes foram desafiados a articular narrativas interpretativas, contextualizando os atrativos dentro do processo de formação urbana de Belém, especialmente no que se refere às influências do ciclo da borracha e à construção da identidade cultural amazônica.

A aluna Andrea Sena Alho, do primeiro ano do curso técnico em guia de turismo, afirma que a participação na iniciativa foi extremamente construtiva para sua formação. “Aprendemos na prática como trabalhar com o público, como conduzir o guiamento corretamente, saber se comunicar e se posicionar diante dos turistas. Também ampliamos nosso conhecimento sobre os atrativos e entendemos melhor como agir diante de diferentes situações, para estarmos preparados para os desafios da profissão”, destaca a estudante.

A atividade integrou o processo avaliativo das disciplinas Teoria e Técnica do Turismo e Prática Profissional, reforçando a proposta de uma formação técnica alinhada às demandas do setor turístico e à valorização do patrimônio histórico-cultural local.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias