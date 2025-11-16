sábado, novembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ancelotti abre o jogo sobre chances de Vitor Roque na Seleção Brasileira

Técnico italiano elogiou desempenho do atacante no Palmeiras, mas avaliou que sua entrada no time depende da situação de outros jogadores que disputam posição

Luccas Melo e João Marcelo Cardoso, da Itatiaia

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, falou sobre a possibilidade de Vitor Roque, do Palmeiras, ganhar a chance de entrar no amistoso da próxima terça (18), contra a Tunísia, às 16h30.

Essa Data Fifa marca a primeira vez que o atacante é convocado pelo italiano, que destacou que as chances do jogador, de 20 anos, dependem também da situação de alguns de seus colegas.

“O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo”, avaliou Ancelotti após a vitória no amistoso contra Senegal, neste sábado (15).

“Tenho que ver a recuperação dos jogadores que jogaram hoje e tentar não mudar muito a equipe. É certo que o sistema será o mesmo de hoje. Pode ser que aconteçam algumas mudanças”, comentou o treinador na coletiva.

A Seleção Brasileira tem atuado em um esquema com quatro atacantes. Estêvão (autor de um dos gols deste sábado), Rodrygo, Vini Jr. e Matheus Cunha foram titulares diante dos senegaleses e tiveram boas atuações.

Contudo, a função de centroavante ainda não tem um nome consolidado. Além de Cunha, João Pedro, Richarlison e o próprio Vitor Roque disputam a vaga na atual convocação.

A formação ofensiva levanta dúvidas sobre a força defensiva do Brasil, mas Ancelotti gostou do comportamento da equipe para não sofrer gols.

“Focamos muito nisso na conversa antes do jogo. Senegal é um time muito bom na transição, tem qualidade, são rápidos na frente. Então, ter terminado o jogo sem sofrer gols significa que o trabalho foi bem feito”, completou o italiano.

@rafaelribeirorio / CBF

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Carlos Alcaraz vence Aliassime e disputa decisão do ATP Finals com Sinner
Próximo artigo
Botafogo “parabeniza” Flamengo por 130 anos com provocação nas redes

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,210FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315