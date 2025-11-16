Ancelotti abre o jogo sobre chances de Vitor Roque na Seleção Brasileira

Técnico italiano elogiou desempenho do atacante no Palmeiras, mas avaliou que sua entrada no time depende da situação de outros jogadores que disputam posição

Luccas Melo e João Marcelo Cardoso, da Itatiaia

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, falou sobre a possibilidade de Vitor Roque, do Palmeiras, ganhar a chance de entrar no amistoso da próxima terça (18), contra a Tunísia, às 16h30.

Essa Data Fifa marca a primeira vez que o atacante é convocado pelo italiano, que destacou que as chances do jogador, de 20 anos, dependem também da situação de alguns de seus colegas.

“O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo”, avaliou Ancelotti após a vitória no amistoso contra Senegal, neste sábado (15).

“Tenho que ver a recuperação dos jogadores que jogaram hoje e tentar não mudar muito a equipe. É certo que o sistema será o mesmo de hoje. Pode ser que aconteçam algumas mudanças”, comentou o treinador na coletiva.

A Seleção Brasileira tem atuado em um esquema com quatro atacantes. Estêvão (autor de um dos gols deste sábado), Rodrygo, Vini Jr. e Matheus Cunha foram titulares diante dos senegaleses e tiveram boas atuações.

Contudo, a função de centroavante ainda não tem um nome consolidado. Além de Cunha, João Pedro, Richarlison e o próprio Vitor Roque disputam a vaga na atual convocação.

A formação ofensiva levanta dúvidas sobre a força defensiva do Brasil, mas Ancelotti gostou do comportamento da equipe para não sofrer gols.

“Focamos muito nisso na conversa antes do jogo. Senegal é um time muito bom na transição, tem qualidade, são rápidos na frente. Então, ter terminado o jogo sem sofrer gols significa que o trabalho foi bem feito”, completou o italiano.

@rafaelribeirorio / CBF