sábado, novembro 15, 2025
Carlos Alcaraz vence Aliassime e disputa decisão do ATP Finals com Sinner

Muito dominante, espanhol levou a melhor na semi por dois sets a zero e chegou à final, que acontece no domingo (16)

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Carlos Alcaraz venceu o canadense Felix Auger-Aliassime por dois sets a zero (6/2, 6/4) e está na decisão do ATP Finals, marcada para domingo (16).

O espanhol volta a enfrentar Jannik Sinner, em um duelo que já virou tradição em 2025: apenas em Grand Slams, os dois estiveram juntos nas finais de Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Alcaraz levou a melhor na França e nos Estados Unidos. Sinner saiu vencedor na Inglaterra.

No jogo deste sábado (15), o espanhol teve um primeiro set avassalador. Com apenas dois erros não forçados, comandando os pontos, Carlitos pressionou muito Aliassime e conseguiu duas quebras.

Além disso, logo no primeiro game do canadense, o espanhol chegou a ter dois break points, se posicionando bem diante do saque do adversário. Felix ainda se segurou, mas acabou quebrado logo em seguida e, depois, no último game do set.

Já o segundo set foi mais equilibrado, com Felix sacando muito bem. Mas Alcaraz continuou jogando em altíssimo nível e acabou conseguindo uma quebra, sem ser ameaçado, garantindo a vaga na final em 1 hora e 22 minutos.

Na entrevista ainda na quadra, ele se mostrou satisfeito com o próprio desempenho.

“Eu senti que poderia fazer tudo, que tudo entraria. Minha confiança ajudou muito, durante todo o jogo, forçando ele até o limite, forçando ele a fazer algo diferente”, avaliou.

O espanhol ainda comentou suas expectativas para a final de amanhã, em Turim, “casa” de Sinner.

“Se fosse outra pessoa eu não ligaria, mas é ótimo porque graças a ele eu abordo as partidas de uma forma diferente. Nós dois elevaremos nosso nível e faremos uma ótima final amanhã”, apostou o tenista.

“Espero uma atmosfera parecida com a da Copa Davis, com toda a arquibancada apoiando ele, mas eu tenho meus amigos aqui, e vai ser interessante.”

 Clive Brunskill/Getty Images

