Botafogo “parabeniza” Flamengo por 130 anos com provocação nas redes

Glorioso relembrou goleada histórica em 15 de novembro de 1972, quando venceu por 6 a 0, pelo Campeonato Brasileiro
Guilherme Abrahão, da Itatiaia
O Botafogo parabenizou o Flamengo pelo aniversário de 130 anos com provocação. Nas redes sociais, o clube relembrou uma goleada histórica que aconteceu exatamente no dia 15 de novembro.
Em 1972, quando o Rubro-Negro, o Glorioso aplicou 6 a 0 no rival com direito a três gols de Jairzinho.Play Video
“Seis gols de presente. No dia do aniversário de 77 anos do rival, o Fogão aplicou uma goleada histórica no Maracanã, vencendo o clássico por 6×0! Os gols do Glorioso foram marcados por Ferretti, dois de ‘El Lobo’ Fischer e um hat-trick do nosso Furacão Jairzinho!”, postou o Botafogo.
O Botafogo era treinado por Sebastião Leônidas (que se aposentara como jogador no ano anterior), enquanto o Flamengo estava sob comando de Mário Jorge Lobo Zagallo.
A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro aconteceu, coincidentemente, em um aniversário do Flamengo, que completava 77 anos naquele 15 de novembro de 1972.Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original Acompanhe Esportes nas Redes Sociais
