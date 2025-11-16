sábado, novembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Botafogo “parabeniza” Flamengo por 130 anos com provocação nas redes

Glorioso relembrou goleada histórica em 15 de novembro de 1972, quando venceu por 6 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

Guilherme Abrahão, da Itatiaia

O Botafogo parabenizou o Flamengo pelo aniversário de 130 anos com provocação. Nas redes sociais, o clube relembrou uma goleada histórica que aconteceu exatamente no dia 15 de novembro.

Em 1972, quando o Rubro-Negro, o Glorioso aplicou 6 a 0 no rival com direito a três gols de Jairzinho.Play Video

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.732.0_en.html#deid=%22%22&eventfe_experiment_ids=%5B%5D&fid=%22goog_863809918%22&genotype_experiment_data=%7B%22experimentStateProto%22%3A%22%5B%5B%5B45713128%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B803064088%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45681221%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5Bnull%2C749060184%2Cnull%2C%5Bnull%2C100%5D%5D%2C%5B45722344%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45706017%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45668885%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45685340%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45734716%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45735891%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45663239%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45715032%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45661356%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45676441%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45675307%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45675308%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5Bnull%2C45645574%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45688859%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45656766%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45710689%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45710688%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45685601%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5Bnull%2C45685602%2Cnull%2C%5Bnull%2C500%5D%5D%2C%5B775241416%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B781107959%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B781107958%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B792614055%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B781107957%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45729602%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45658982%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45725657%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%5D%2C%5B%5B16%2C%5B%5B1%2C%5B%5B31089630%5D%2C%5B31089631%2C%5B%5B45668885%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B1000%2C%5B%5B95332046%5D%5D%5D%2C%5Bnull%2C%5B%5B95332047%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95333808%5D%2C%5B95333809%2C%5B%5B635466687%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95338769%2C%5B%5Bnull%2C45645574%2Cnull%2C%5Bnull%2C1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95338770%2C%5B%5Bnull%2C45645574%2Cnull%2C%5Bnull%2C2%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95345206%5D%2C%5B95345207%2C%5B%5B45661356%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5Bnull%2C%5B%5B95351425%5D%2C%5B95351426%2C%5B%5B45676441%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95356068%5D%2C%5B95356069%2C%5B%5B45685601%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5Bnull%2C45685602%2Cnull%2C%5B%5D%5D%5D%5D%2C%5B95356070%2C%5B%5B45685601%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5Bnull%2C45685602%2Cnull%2C%5B%5D%5D%5D%5D%2C%5B95356071%2C%5B%5B45685601%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5Bnull%2C45685602%2Cnull%2C%5Bnull%2C100%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95372277%5D%2C%5B95372278%2C%5B%5Bnull%2C745150931%2Cnull%2C%5Bnull%2C1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B1%2C%5B%5B95373378%2C%5B%5B792614055%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95373379%2C%5B%5B781107959%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B792614055%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B781107957%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95375243%5D%2C%5B95375244%5D%5D%5D%2C%5B50%2C%5B%5B95375505%5D%2C%5B95375506%2C%5B%5Bnull%2C749060184%2Cnull%2C%5B%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B100%2C%5B%5B95375625%5D%2C%5B95375626%2C%5B%5B45706017%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5Bnull%2C%5B%5B95375930%5D%2C%5B95375931%2C%5B%5B45734716%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95376520%2C%5B%5B45734716%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45735891%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2Cnull%2Cnull%2C%5Bnull%2C1000%2C1%2C1000%5D%5D%22%7D&imalib_experiments=%5B95322027%2C95331589%2C95332046%2C95338769%2C95375625%5D&is_eap_loader=false&managed_js_experiment_id=0&pvsid=2987357843119887&top_accessible_page_url=%22https%3A%2F%2Fwww.cnnbrasil.com.br%2Fesportes%2Ffutebol%2Fbotafogo-parabeniza-flamengo-por-130-anos-com-provocacao-nas-redes%2F%22

Leia Mais

“Seis gols de presente. No dia do aniversário de 77 anos do rival, o Fogão aplicou uma goleada histórica no Maracanã, vencendo o clássico por 6×0! Os gols do Glorioso foram marcados por Ferretti, dois de ‘El Lobo’ Fischer e um hat-trick do nosso Furacão Jairzinho!”, postou o Botafogo.

O Botafogo era treinado por Sebastião Leônidas (que se aposentara como jogador no ano anterior), enquanto o Flamengo estava sob comando de Mário Jorge Lobo Zagallo.

A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro aconteceu, coincidentemente, em um aniversário do Flamengo, que completava 77 anos naquele 15 de novembro de 1972.Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Siga no

Tópicos

CNN EsportesBotafogoFlamengo

about:blank

Mais Lidas

"Tremembé": veja como está a aparência de Sandrão hoje
“Tremembé”: veja como está a aparência de Sandrão hoje
Justiça proíbe legging para frentistas em Pernambuco: veja o que diz a lei
Justiça proíbe legging para frentistas em Pernambuco: veja o que diz a lei
PE: Mulher é resgatada após 36 anos em condições análogas à escravidão
PE: Mulher é resgatada após 36 anos em condições análogas à escravidão
Ciclone extratropical: Inmet emite alerta para três regiões do país
Ciclone extratropical: Inmet emite alerta para três regiões do país
Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões
Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

WebStories

Palmeiras e Flamengo no top 10 mundial: veja ranking de clubes da IFFHS
Palmeiras e Flamengo no top 10 mundial: veja ranking de clubes da IFFHS
“Não sou só gestor”: Ancelotti defende carreira e elogia Xabi Alonso
“Não sou só gestor”: Ancelotti defende carreira e elogia Xabi Alonso
Entenda o formato da primeira fase do Paulistão 2026
Entenda o formato da primeira fase do Paulistão 2026

Logo CNN

CNN Brasil.
Pense bem, pense CNN.CNN AO VIVOCNN Nas Redes

Mais

© Cable News Network Brasil. Uma empresa NOVUS MÍDIA. Todos os direitos reservados.javascript:false

“Seis gols de presente. No dia do aniversário de 77 anos do rival, o Fogão aplicou uma goleada histórica no Maracanã, vencendo o clássico por 6×0! Os gols do Glorioso foram marcados por Ferretti, dois de ‘El Lobo’ Fischer e um hat-trick do nosso Furacão Jairzinho!”, postou o Botafogo.

O Botafogo era treinado por Sebastião Leônidas (que se aposentara como jogador no ano anterior), enquanto o Flamengo estava sob comando de Mário Jorge Lobo Zagallo.

A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro aconteceu, coincidentemente, em um aniversário do Flamengo, que completava 77 anos naquele 15 de novembro de 1972.

 Reprodução/X/Botafogo

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Ancelotti abre o jogo sobre chances de Vitor Roque na Seleção Brasileira
Próximo artigo
Superman: Homem do Amanhã | James Gunn faz teaser sobre Brainiac; veja

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,210FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315