Mostra Amazônia nas Telas abre AmazôniaFiDOC 2025 com pré-estreia de Xingu: Nosso Rio Sagrado

Em Belém, foi lançada a edição 2025 do Festival Pan-Amazônico de Cinema  AmazôniaFiDOC com a Mostra Amazônia nas Telas, que incluiu a pré-estreia do documentário Xingu: Nosso Rio Sagrado. O evento faz parte das celebrações culturais ligadas à Amazônia e à COP30, reunindo vozes, narrativas e olhares do território amazônico.

A obra Xingu: Nosso Rio Sagrado, que teve produção selecionada pelo edital LPG-Pará 2023, mergulha na força espiritual e ambiental do rio Xingu, mostrando o vínculo entre água, cultura e resistência.  O festival, por meio da mostra especial, busca fortalecer o cinema amazônico, promover a reflexão sobre o bioma e aproximar o público das histórias locais.

A Mostra Amazônia nas Telas acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro, abrindo o festival com uma programação que conecta cinema, cultura e urgência ambiental no cenário da Pan-Amazônia.

Imagem: Divulgação

