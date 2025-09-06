sábado, setembro 6, 2025
SAÚDE

Anvisa manda apreender lotes falsificados de Mounjaro e remédio contra câncer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, em 4 de setembro de 2025, a apreensão imediata de dois lotes falsificados de medicamentos: um do Mounjaro (usado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade) e outro do Opdivo, indicação para alguns tipos de câncer.

O lote 082024 do Mounjaro foi identificado como falso após a Eli Lilly, empresa detentora do registro, atestar que não o produziu. Já o lote ACS1603 do Opdivo foi apontado como falsificado pela Bristol-Myers Squibb, fabricante original. A Anvisa reforça que, por serem produtos falsificados, não há garantias quanto ao seu conteúdo, origem ou qualidade e, portanto, não devem ser utilizados em hipótese alguma.

Profissionais da saúde, pacientes ou qualquer pessoa que identifique esses lotes falsos devem comunicar o caso imediatamente à Anvisa pelos canais oficiais ou à Vigilância Sanitária local.

Essa decisão foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União, com suspensão da venda, distribuição e uso dos lotes falsificados.

Imagem: Reprodução Internet

