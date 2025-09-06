STF marca sessão extra para julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu incluir uma sessão extra na próxima quinta-feira, 11 de setembro, para dar continuidade ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe. A decisão foi tomada pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, após pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Com a mudança, o julgamento agora terá quatro dias seguidos de sessões, aumentando a expectativa de que o processo seja concluído ainda nesta semana. A nova data substitui a sessão plenária que estava marcada para a tarde de quinta-feira, que foi cancelada para dar prioridade ao caso.

Até o momento, já estavam confirmadas as sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro, e agora o dia 11 também passa a integrar a agenda. No dia 9, os trabalhos ocorrerão pela manhã e à tarde; no dia 10, apenas pela manhã; no dia 11, em dois turnos; e no dia 12, novamente pela manhã e à tarde.

O julgamento entrou em uma fase decisiva, quando os ministros começam a votar se Bolsonaro e os demais acusados serão condenados ou absolvidos das acusações ligadas aos atos de 8 de janeiro e à suposta tentativa de subverter o resultado das eleições de 2022.

Imagem: Rosinei Coutinho/STF