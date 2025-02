Ao Vivo| Águia de Marabá X Fluminense| GAS X Remo | Manaus X Paysandu |Futebol é na Super |26.02.25

A Super Marajoara vai transmitir três jogão nesta quarta-feira (26), veja quais times entram em campo e se prepare para torcer pelo seu timão!

Águia de Marabá e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil. Acompanhe ao vivo pela TV Marajoara e redes sociais.

GAS X REMO

Grêmio Atlético Sampaio e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (26) no jogo único válido também pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

MANAUS X PAYSANDU

Manaus e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, dia 26, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em na capital amazonense. O jogo é válido pela volta das quartas de final da Copa Verde.

No jogo de ida as equipes empataram em 0 a 0, na Curuzu, sendo assim qualquer vitória simples garante a classificação para as semifinais. Se ocorrer um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

