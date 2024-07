Ao vivo | Ferroviária-SP x Remo | Brasileirão Série C | 15.07.24

A Ferroviária, única equipe invicta da Série C, recebe o Remo nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), pela 13ª rodada da competição. A partida será realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), já que a Fonte Luminosa, casa da Ferroviária, está em reformas.

A Ferroviária chega ao confronto embalada por seis vitórias e seis empates, somando 24 pontos na tabela. A equipe vem de um triunfo por 2 a 0 diante do Sampaio Corrêa, na casa do adversário, e ostenta a melhor defesa da Série C, com apenas quatro gols sofridos. No entanto, o ataque grená, com 13 gols marcados, é o pior do G-8.

O Remo chega ao duelo confiante após conquistar a primeira sequência de vitórias na Série C 2024. Com 16 pontos, o Leão pode entrar na zona de classificação do G-8 pela primeira vez nesta temporada. A equipe azulina não figura entre os oito melhores da Série C há quase dois anos.

