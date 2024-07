Cantor morre eletrocutado após receber abraço no palco

O cantor Ayres Sasaki, de 35 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, enquanto realizava um show em um hotel de Salinópolis, no Pará, na noite do último sábado, 13. A fatalidade ocorreu após uma pessoa com o corpo molhado abraçar o artista, que segurava um violão, no palco. O caso é investigado pela Polícia Civil, mas as pessoa que abraçou o artista não teve seu nome divulgado.

O cantor teria morrido na hora, antes mesmo de ser socorrido. A Polícia Civil do Pará informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Salinópolis. Já foram solicitadas perícias, e testemunhas estão sendo ouvidas.

O corpo de Sasaki foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. Rita Matos, tia do artista, contou que a família ainda não possui muitas informações.

“O que sabemos é que o show dele estava marcado para um horário e foi antecipado, mas estamos entrando em contato com pessoas que estavam com ele no momento para saber como tudo aconteceu. Vamos reunir todas as informações em uma nota que vamos divulgar para a imprensa” disse ao UOL.

O hotel Solar, onde acontecia o show, lamentou a morte do cantor por meio de nota publicada nas redes sociais. Os comentários na publicação foram bloqueados.

“Estamos inteiramente dedicados a prestar apoio a sua família e a cuidar das providências necessárias. Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”, diz trecho do comunicado.

Além de cantor, Sasaki, também era arquiteto e urbanista. Ele também chegou a participar de um reality show chamado A Voz da Noite, da RedeTV! de Belém. Ele deixa a esposa, Mariana Sasaki.

Imagem: Arquivo Pessoal