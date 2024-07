PF conclui que advogado de Adélio tem ligação com o PCC

Após realizar busca e apreensão contra o advogado de Adélio Bispo, a Polícia Federal (PF) informou, na terça-feira, 11, ter concluído que o defensor tinha relação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A corporação, no entanto, nega que os supostos crimes cometidos pelo advogado tenham relação com o atentado à faca contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PF reiterou que Adélio Bispo agiu sozinho ao esfaquear o até então candidato à Presidência, durante campanha em Juiz de Fora (MG) em 2018.

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça, o diretor-geral da entidade, Andrei Rodrigues, disse que a PF recebeu uma denúncia envolvendo um elo entre a facção, o advogado e o crime, e investigou.

“A conclusão foi que não há relação. Comprovamos, sim, a vinculação desse advogado com o crime organizado, mas nenhuma vinculação desse advogado com a tentativa de homicídio do ex-presidente. Com isso, encerramos essa investigação. Apresentamos ao Poder Judiciário hoje esse relatório sugerindo, em relação ao atentado, o arquivamento”, assinalou.

A PF determinou o bloqueio de R$ 200 milhões da conta do advogado, segundo o Poder360. O vínculo entre o profissional e a facção criminosa vinha sendo apurado desde 2021.

