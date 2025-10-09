quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ao vivo | Remo x Athletico-PR | Série B | 09.10.25

O Remo e o Athletico-PR se encontram nesta quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Baenão, em Belém, em uma partida crucial válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha todos os lances em tempo real com a transmissão do Grupo Marajoara.

O Remo Busca a Terceira Vitória Seguida
O Leão Azulino chega empolgado para o confronto. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o Remo emplacou duas vitórias consecutivas, um sinal claro de que a boa fase retornou. Agora, o desafio é inédito: buscar a terceira vitória seguida na Série B pela primeira vez na temporada.

Um resultado positivo no Baenão é fundamental para as ambições do time. Embora não garanta o retorno imediato ao G-4 (devido aos critérios de desempate), a vitória coloca o Remo de volta, e em definitivo, na briga pelo acesso à elite. Além disso, vencer o Furacão será crucial para frear um adversário direto na parte de cima da tabela.

Athletico-PR Defende Tabu e Corre Atrás da Reação
Do outro lado, o Athletico-PR (quarto colocado) busca uma reação imediata após ter sua impressionante sequência de sete vitórias seguidas interrompida por uma derrota de 3 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa.

O Furacão tem um histórico positivo a defender: nunca perdeu para o Remo na história do confronto. Manter este tabu e conquistar os três pontos fora de casa é a missão do time paranaense para se manter firme na zona de acesso e abrir vantagem sobre os concorrentes que vêm de trás, incluindo o próprio Leão.

O duelo promete ser eletrizante, com as duas equipes lutando por seus objetivos no topo da tabela!

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Prefeitura de Belém realiza operação preventiva e fiscaliza venda de bebidas destiladas na cidade
Próximo artigo
Estado leva campanha “Não se Cale” a restaurantes e espaços turísticos paraenses

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,253FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315