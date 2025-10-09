Ao vivo | Remo x Athletico-PR | Série B | 09.10.25

O Remo e o Athletico-PR se encontram nesta quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Baenão, em Belém, em uma partida crucial válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha todos os lances em tempo real com a transmissão do Grupo Marajoara.

O Remo Busca a Terceira Vitória Seguida

O Leão Azulino chega empolgado para o confronto. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o Remo emplacou duas vitórias consecutivas, um sinal claro de que a boa fase retornou. Agora, o desafio é inédito: buscar a terceira vitória seguida na Série B pela primeira vez na temporada.

Um resultado positivo no Baenão é fundamental para as ambições do time. Embora não garanta o retorno imediato ao G-4 (devido aos critérios de desempate), a vitória coloca o Remo de volta, e em definitivo, na briga pelo acesso à elite. Além disso, vencer o Furacão será crucial para frear um adversário direto na parte de cima da tabela.

Athletico-PR Defende Tabu e Corre Atrás da Reação

Do outro lado, o Athletico-PR (quarto colocado) busca uma reação imediata após ter sua impressionante sequência de sete vitórias seguidas interrompida por uma derrota de 3 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa.

O Furacão tem um histórico positivo a defender: nunca perdeu para o Remo na história do confronto. Manter este tabu e conquistar os três pontos fora de casa é a missão do time paranaense para se manter firme na zona de acesso e abrir vantagem sobre os concorrentes que vêm de trás, incluindo o próprio Leão.

O duelo promete ser eletrizante, com as duas equipes lutando por seus objetivos no topo da tabela!

Se inscreva no canal: