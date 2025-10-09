quinta-feira, outubro 9, 2025
Estado leva campanha “Não se Cale” a restaurantes e espaços turísticos paraenses

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), iniciou uma expansão da campanha “Não se Cale” em bares, restaurantes e espaços turísticos de Belém. O objetivo é difundir o Protocolo “Não se Cale”, que estabelece medidas de prevenção, acolhimento e proteção à violência contra mulheres nesses ambientes públicos.

A ação começou com visitas a estabelecimentos na capital, em parceria com a Abrasel-PA, onde equipes da Semu entregaram material informativo, orientaram gestores e trabalhadores, e reforçaram a importância de adotar procedimentos internos para proteger mulheres em situações de risco.

Em uma segunda frente, a campanha foi estendida a espaços turísticos geridos pela Fundação Pará 2000, como Mangal das Garças, Estação das Docas e Parque Estadual do Utinga. Nessas áreas, foram realizadas palestras e capacitações com colaboradores, abordando como identificar sinais de assédio e agir corretamente.

Para a secretária das Mulheres, Paula Gomes, a iniciativa reafirma que a proteção às mulheres deve permear todos os locais de convivência social. “Queremos que bares, restaurantes, casas de espetáculo e espaços turísticos sejam ambientes seguros e acolhedores para as mulheres, onde fiquem claras as redes de apoio e os mecanismos de denúncia”, afirmou ela.

O engajamento do setor privado foi destacado como essencial para o sucesso da campanha. Segundo representantes de restaurantes que aderiram, já existem protocolos internos de acolhida, com treinamento de equipes para identificar e agir em casos de violência.

