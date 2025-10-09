quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Prefeitura de Belém realiza operação preventiva e fiscaliza venda de bebidas destiladas na cidade

A Prefeitura de Belém, por meio da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), iniciou nesta quarta-feira (8) uma operação preventiva de fiscalização em bares, restaurantes, supermercados e distribuidoras de bebidas alcoólicas destiladas na região central da capital, com apoio do Procon-PA, Sespa e Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil.

O objetivo da ação foi garantir a segurança e a procedência das bebidas comercializadas, especialmente diante dos recentes casos de intoxicação por metanol no país. Foram vistoriados 16 estabelecimentos nos bairros de Nazaré e Umarizal, e 15 estavam em conformidade com as normas sanitárias. Apenas um ponto comercial apresentou irregularidades, resultando na apreensão de 22 garrafas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Durante a operação, os fiscais verificaram registros, rotulagem, selos de controle e possíveis sinais de adulteração, como lacres rompidos e volumes divergentes. Estabelecimentos irregulares podem ser autuados, interditados e ter produtos apreendidos.

O coordenador de Vigilância Sanitária da Sesma, Renan Puyal, reforçou a importância da ação preventiva. “Todos os órgãos envolvidos realizam essa operação para intensificar as fiscalizações e evitar qualquer risco de contaminação aos consumidores.”

O Procon-PA orientou os comerciantes sobre a compra de produtos com procedência segura, enquanto a Sespa e a Decon deram suporte técnico e jurídico para eventuais crimes relacionados à venda de bebidas adulteradas.

O Ministério da Saúde informou que já são 24 casos confirmados e cinco mortes por intoxicação por metanol no país. Os sintomas incluem visão turva, náuseas, vômitos, dores abdominais e de cabeça, podendo levar à cegueira ou até óbito.

As autoridades reforçam orientações para o consumo seguro: preferir embalagens lacradas, evitar garrafas sem rótulo ou bebidas já abertas e consumir drinks preparados na frente do cliente. Denúncias podem ser feitas à Vigilância Sanitária da Sesma ou ao Procon-PA por e-mail.

Esta operação é preventiva, mas outras fiscalizações devem ocorrer em breve, especialmente em períodos de maior movimento, como o Círio de Nazaré e a COP30.

Imagem: Agência Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: briga de vereadores interrompe sessão em sena Madureira, no Acre
Próximo artigo
Ao vivo | Remo x Athletico-PR | Série B | 09.10.25

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,253FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315