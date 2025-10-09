Prefeitura de Belém realiza operação preventiva e fiscaliza venda de bebidas destiladas na cidade

A Prefeitura de Belém, por meio da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), iniciou nesta quarta-feira (8) uma operação preventiva de fiscalização em bares, restaurantes, supermercados e distribuidoras de bebidas alcoólicas destiladas na região central da capital, com apoio do Procon-PA, Sespa e Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil.

O objetivo da ação foi garantir a segurança e a procedência das bebidas comercializadas, especialmente diante dos recentes casos de intoxicação por metanol no país. Foram vistoriados 16 estabelecimentos nos bairros de Nazaré e Umarizal, e 15 estavam em conformidade com as normas sanitárias. Apenas um ponto comercial apresentou irregularidades, resultando na apreensão de 22 garrafas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Durante a operação, os fiscais verificaram registros, rotulagem, selos de controle e possíveis sinais de adulteração, como lacres rompidos e volumes divergentes. Estabelecimentos irregulares podem ser autuados, interditados e ter produtos apreendidos.

O coordenador de Vigilância Sanitária da Sesma, Renan Puyal, reforçou a importância da ação preventiva. “Todos os órgãos envolvidos realizam essa operação para intensificar as fiscalizações e evitar qualquer risco de contaminação aos consumidores.”

O Procon-PA orientou os comerciantes sobre a compra de produtos com procedência segura, enquanto a Sespa e a Decon deram suporte técnico e jurídico para eventuais crimes relacionados à venda de bebidas adulteradas.

O Ministério da Saúde informou que já são 24 casos confirmados e cinco mortes por intoxicação por metanol no país. Os sintomas incluem visão turva, náuseas, vômitos, dores abdominais e de cabeça, podendo levar à cegueira ou até óbito.

As autoridades reforçam orientações para o consumo seguro: preferir embalagens lacradas, evitar garrafas sem rótulo ou bebidas já abertas e consumir drinks preparados na frente do cliente. Denúncias podem ser feitas à Vigilância Sanitária da Sesma ou ao Procon-PA por e-mail.

Esta operação é preventiva, mas outras fiscalizações devem ocorrer em breve, especialmente em períodos de maior movimento, como o Círio de Nazaré e a COP30.

Imagem: Agência Belém