Ao vivo | Remo x Avaí | Série B | 24.07.25

Remo e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém. O jogo é válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Você pode acompanhar a partida ao vivo pelo Grupo Marajoara e pelo Portal A Província do Pará.

O Remo, que vem de um empate em casa contra o Novorizontino, precisa da vitória para retornar ao G-4 da Série B. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª posição com 26 pontos. Na última partida, a torcida expressou descontentamento com as mudanças táticas do treinador e a falta de vitórias do Leão em seus domínios.

Já o Avaí perdeu posições na tabela com o início da 18ª rodada. No momento, nem mesmo uma vitória recoloca o time no G-4. Nos últimos seis jogos, a equipe conquistou apenas seis dos 18 pontos possíveis, com uma única vitória no período.

