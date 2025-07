Assaltante que agrediu mulher com coronhada em lavanderia é baleado pela polícia em Belém

O homem suspeito de agredir com uma coronhada uma mulher durante um assalto em uma lavanderia no bairro da Pedreira, em Belém, foi localizado e baleado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (24). Segundo a PM, ele reagiu à prisão, foi atingido por cerca de quatro tiros e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal da 14 de Março. Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde.

O suspeito foi encontrado escondido em uma casa no mesmo bairro, menos de 24 horas após o crime. De acordo com a polícia, ele estava armado e tentou atirar contra os agentes no momento da abordagem. Uma arma calibre .340 foi apreendida com ele. A Polícia Civil vai investigar se a arma usada no assalto era real ou simulada.

Um segundo envolvido, identificado como “Kauã”, também foi localizado em outro endereço. Ambos são apontados como autores de outros assaltos na região, incluindo o roubo a um motorista de aplicativo, que deverá prestar depoimento na Seccional da Pedreira, responsável pela investigação.

O crime ocorreu na quarta-feira (23), em uma lavanderia localizada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, sentada em uma poltrona e usando o celular, é surpreendida pelo assaltante armado. Ele exige o aparelho, e a mulher resiste, tentando segurá-lo. O suspeito engatilha a arma e, diante da tentativa da vítima de recuperar o celular, desfere uma coronhada em seu rosto.

O vídeo da agressão circulou nas redes sociais e gerou revolta. Após a agressão, o criminoso deixou cair o carregador da pistola, voltou para pegá-lo e fugiu. A vítima ficou com o rosto ensanguentado e implorou para que ele parasse.

A Polícia Civil segue investigando o caso. A vítima também será ouvida, e denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo. Informações, fotos, vídeos ou áudios também podem ser enviados pelo WhatsApp da Polícia Civil: (91) 98115-9181.

Imagem: Reprodução