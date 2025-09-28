Fortuna de Trump quase dobra em um ano: de onde vêm os US$ 7,3 bilhões do presidente dos EUA

As criptomoedas foram o principal motor da disparada. Segundo a revista Forbes, os negócios de Trump no setor, antes parados, ganharam força após sua eleição, acrescentando US$ 2 bilhões ao patrimônio.

Por Redação g1 — São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quase dobrou sua fortuna em apenas um ano, segundo o ranking de bilionários da revista Forbes. O patrimônio passou de US$ 3,9 bilhões em 2024 para os atuais US$ 7,3 bilhões (cerca de R$ 39 bilhões), uma valorização de 87%.

As criptomoedas foram o principal motor dessa disparada. De acordo com a Forbes, os negócios de Trump no setor, antes parados, ganharam força após sua vitória nas eleições, acrescentando cerca de US$ 2 bilhões à sua fortuna.

Além disso, o 47º presidente dos EUA aumentou seu patrimônio em US$ 500 milhões após sua equipe jurídica derrubar uma condenação de meio bilhão de dólares em um caso civil de fraude em Nova York.

E não para por aí: o negócio de licenciamento de Trump, que antes estava estagnado, disparou em US$ 400 milhões. Esse salto, segundo a Forbes, ocorreu enquanto empreendedores estrangeiros competem pela oportunidade de fechar negócios com um presidente dos EUA.

“Com a maior parte do segundo mandato de Trump ainda pela frente, o que se espera é que mais bilhões surjam no caminho dele”, projeta a revista.

Os dados históricos indicam que o presidente passou por altos e baixos em seu patrimônio. Jamais houve, no entanto, um aumento tão expressivo quanto o registrado em 2025. Veja a seguir:

Veja abaixo a divisão da fortuna do presidente dos EUA, segundo a Forbes.

🪙 Criptomoedas e ativos líquidos: US$ 2,4 bilhões

➡️ Ativos líquidos

💵 Valor líquido: US$ 1,1 bilhão

De acordo com a Forbes, o presidente apresenta alta liquidez — ou seja, facilidade para transformar ativos em dinheiro — tendo arrecadado centenas de milhões com a venda de criptomoedas.

Esses recursos se somaram ao montante que ele já havia acumulado com a venda de seu hotel em Washington, D.C., e o refinanciamento de um complexo de escritórios em San Francisco.

➡️ Tokens de memecoin

💵 Valor líquido: US$ 709 milhões

Trump lançou uma memecoin poucos dias antes do início de seu segundo mandato, aproveitando a repercussão em torno de sua posse. Parte dessas moedas agora é liberada diariamente. Conforme mostrou o g1, o ativo digital disparou nos primeiros dias. Depois, no entanto, perdeu força.

➡️ Tokens da World Liberty Financial

💵 Valor líquido: US$ 338 milhões

O WLF, principal projeto de criptomoeda da família Trump, teve um começo conturbado, mas melhorou após a vitória dele nas eleições do ano passado. Ao todo, compradores adquiriram mais de US$ 1 bilhão em tokens.

Segundo a Forbes, a família do presidente reteve parte dos ativos. A revista, no entanto, desconsiderou esses valores por estarem sujeitos a um período de lock-up — uma determinação de mercado que impede que sejam vendidos ou movimentados imediatamente.

➡️ Negócios em Stablecoin

💵 Valor líquido: US$ 235 milhões

O World Liberty Financial lançou também uma stablecoin — uma moeda digital lastreada em ativos seguros — atrelada ao dólar, permitindo que as pessoas realizem transações em criptomoedas com volatilidade limitada.

Uma empresa criada pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos apoiou o empreendimento de Trump, comprometendo-se a investir US$ 2 bilhões em uma grande exchange de criptomoedas, utilizando o USD1 como base para a operação, lembra a Forbes.

➡️ Alt5

💵 Valor líquido: US$ 12 milhões

Uma empresa de capital aberto chamada Alt5 adquiriu um pacote de tokens da WLF em agosto de 2025. O acordo rendeu à família Trump uma quantia significativa e garantiu ao World Liberty uma pequena participação na Alt5, diz a revista.

🤳 Empresa controladora da Truth Social: US$ 2 bilhões

Segundo a Forbes, a mídia social de Trump gerou vendas de US$ 3,6 milhões em 2024 e registrou um prejuízo líquido de US$ 401 milhões. A receita caiu 12% em um ano, mesmo com Trump dominando a maioria das notícias da Truth Social.

Ainda assim, investidores fãs de Trump mantiveram o preço das ações a “níveis surpreendentes”. “As ações perderam mais da metade do valor, mas isso ainda deixa o presidente com uma posição bilionária”, apontou a revista.

🏌️‍♂️ Clubes de golfe e resorts: US$ 1,3 bilhão

➡️ Clubes de golfe nos EUA

💵 Valor total: US$ 596 milhões

Segundo a Forbes, o presidente dos EUA tem 10 campos em seis estados, e os negócios em torno do golfe decolaram depois que ele deixou a Casa Branca pela primeira vez. O lucro operacional estimado de seus clubes saltou de US$ 19 milhões em 2020 para US$ 66 milhões em 2024.

➡️ Mar-a-Lago

💵 Valor total: US$ 490 milhões

O clube privado em Palm Beach, na Flórida, se beneficiou da política mais do que qualquer outra propriedade, afirmou a Forbes.

➡️ Trump National Doral Miami

💵 Valor total: US$ 390 milhões

O resort de golfe na Flórida perdeu boa parte de sua clientela depois que Trump entrou para a política, o que quase levou o negócio à falência.

Clientes novos, no entanto, deram fôlego após a pandemia de Covid-19, elevando o lucro estimado para US$ 25 milhões — o dobro do melhor ano durante o primeiro mandato de Trump, de acordo com a Forbes.

➡️ Três propriedades de golfe na Europa

💵 Valor total: US$ 118 milhões

Trump possui dois resorts de golfe na Escócia e um na Irlanda. A Trump Organization chegou a declarar perdas de mais de US$ 100 milhões, mas os negócios melhoraram recentemente, informou a revista norte-americana.

🏢 Investimentos imobiliários: US$ 1,2 bilhão

➡️ 6 East 57th Street

💵 Valor total: US$ 148 milhões

O presidente dos EUA tem, no endereço, dois contratos de arrendamento de lojas comerciais, válidos até 2079 e 2094.

➡️ 1290 Avenue of the Americas

💵 Valor total: US$ 1,4 bilhão

Trump possui 30% de participação em escritórios e lojas na avenida localizada em Nova York.

➡️ 555 California Street

💵 Valor total: US$ 1,6 bilhão

O republicano é dono de 30% de um complexo de três prédios na importante rua de São Francisco, na Califórnia.

➡️ Trump Tower

💵 Valor total: US$ 215 milhões

O presidente dos EUA é dono de escritórios e lojas no famoso prédio de Nova York, segundo a Forbes.

Além desses empreendimentos, o republicano também possui:

Quatro casas na Flórida: US$ 92 milhões

US$ 92 milhões Cobertura na Trump Tower: US$ 50 milhões

US$ 50 milhões Lotes residenciais: US$ 45 milhões

US$ 45 milhões Trump Winery: US$ 44 milhões

US$ 44 milhões Trump International Hotel & Tower Chicago (lojas e partes de residências): US$ 77 milhões

US$ 77 milhões Trump Parc/Trump Parc East (apartamentos e parte de lojas): US$ 27 milhões

US$ 27 milhões Seven Springs: US$ 30 milhões

US$ 30 milhões Trump World Tower (área comercial e parte residencial): US$ 20 milhões

US$ 20 milhões Trump Plaza (unidades em cooperativa, lojas e parte residencial): US$ 18 milhões

US$ 18 milhões Entre outros empreendimentos imobiliários.

✈️ Outros ativos: US$ 120 milhões

➡️ Negócio de licenciamento e gestão de Trump

💵 Valor total: US$ 501 milhões

Segundo a Forbes, o negócio de licenciamento de Trump — ou seja, ligado à imagem do presidente — explodiu em 2024, quando ele voltou à Casa Branca, provando que sua marca continua forte.

Em ativos, também estão:

Aeronaves (um helicóptero e um avião): US$ 11 milhões

US$ 11 milhões Empréstimos para os filhos: US$ 5 milhões

US$ 5 milhões Pensões: US$ 2 milhões

Foto: Joshua Roberts/Reuters