Ao vivo | Vila Nova – GO X Clube do Remo | Série B | 13.09.25

Vila Nova e Remo se enfrentam neste sábado, às 18h30, em uma partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

O Vila Nova, conhecido como “Tigrão”, busca a reabilitação. Após três jogos sem vencer, incluindo um empate decepcionante em casa contra o Athletic, o time goiano precisa da vitória para se recuperar na tabela. Atualmente na 10ª posição, com 35 pontos, uma vitória contra o Remo pode colocar o Vila em uma situação mais confortável e mais próximo do pelotão da frente.

Já o Remo chega embalado pelo triunfo por 3 a 1 sobre o Amazonas. O “Leão Azulino” tem um ótimo desempenho como visitante sob o comando do técnico António Oliveira, com um retrospecto de três vitórias e três empates fora de casa. O objetivo é claro: vencer e diminuir a diferença de três pontos para o G-4, se mantendo na briga pelo acesso.

