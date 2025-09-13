Ao vivo | Paysandu x América-MG | Série B | 13.09.25

Paysandu e América-MG se enfrentam na tarde deste sábado, às 16h, no Estádio do Mangueirão, em Belém, em um jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é crucial para a luta contra o rebaixamento.

O Paysandu chega pressionado. Após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, em casa, o time paraense trocou de técnico, com a saída de Claudinei Oliveira e a chegada de Márcio Fernandes. O Papão é o lanterna da competição e precisa urgentemente de uma vitória para sair da última posição.

Já o América-MG também briga na parte de baixo da tabela. O time mineiro vem de um empate com o Operário, que o manteve na zona de rebaixamento, sendo o primeiro time do Z-4, com 26 pontos. O Coelho espera vencer o Paysandu e torce por um tropeço de Botafogo-SP ou Athletic, que se enfrentam nesta rodada, para conseguir deixar a zona da degola.

No primeiro turno, as duas equipes empataram em 2 a 2 no Independência.

