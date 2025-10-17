Governo do Pará entrega orla revitalizada de Ourém como novo cartão-postal da região

O Governo do Pará entregou, na manhã desta sexta-feira (17), a orla do município de Ourém, situada na região Rio Capim, como um novo espaço de convivência urbana para os quase 18,7 mil habitantes da cidade. A obra é apresentada como um marco para a infraestrutura, o turismo, o lazer e a economia local.

Com 18.282,55 m² de área de intervenção, a orla ganhou áreas verdes com gramado, bancos de concreto, calçadas acessíveis, vias pavimentadas em blocos de concreto, drenagem profunda, iluminação completa, três quiosques novos, seis boxes (sendo três revitalizados) e banheiros públicos com acessibilidade.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da orla para o crescimento urbano organizado de Ourém e para fortalecer o comércio, o turismo e o lazer:

“Hoje, com grande alegria, estamos entregando esta obra importante, que amplia a urbanização da orla do município e deixa esse ambiente melhor, mais bonito, fortalecendo a economia, o comércio, lazer e turismo. Essa obra também garante a organização do crescimento da cidade de Ourém.”

Moradores também elogiaram o novo espaço. A autônoma Fátima Matos disse que o local atraiu mais movimento e clientes para seu negócio, afirmando que a orla agora está “bonita, limpa e organizada” e que melhorou “100%”.

A obra é fruto de parceria entre o governo estadual, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), e a administração municipal de Ourém, com investimento de R$ 3.851.541,81.

Desde 2019, o Pará já entregou 24 orlas em municípios do estado, outras 11 estão em construção e a meta é completar 34 orlas até 2026. A expectativa é que o novo espaço em Ourém se torne referência regional de turismo, lazer e valorização urbana.

Imagem: Agência Pará