sexta-feira, outubro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Governo do Pará entrega orla revitalizada de Ourém como novo cartão-postal da região

O Governo do Pará entregou, na manhã desta sexta-feira (17), a orla do município de Ourém, situada na região Rio Capim, como um novo espaço de convivência urbana para os quase 18,7 mil habitantes da cidade. A obra é apresentada como um marco para a infraestrutura, o turismo, o lazer e a economia local.

Com 18.282,55 m² de área de intervenção, a orla ganhou áreas verdes com gramado, bancos de concreto, calçadas acessíveis, vias pavimentadas em blocos de concreto, drenagem profunda, iluminação completa, três quiosques novos, seis boxes (sendo três revitalizados) e banheiros públicos com acessibilidade.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da orla para o crescimento urbano organizado de Ourém e para fortalecer o comércio, o turismo e o lazer:

“Hoje, com grande alegria, estamos entregando esta obra importante, que amplia a urbanização da orla do município e deixa esse ambiente melhor, mais bonito, fortalecendo a economia, o comércio, lazer e turismo. Essa obra também garante a organização do crescimento da cidade de Ourém.”

Moradores também elogiaram o novo espaço. A autônoma Fátima Matos disse que o local atraiu mais movimento e clientes para seu negócio, afirmando que a orla agora está “bonita, limpa e organizada” e que melhorou “100%”.

A obra é fruto de parceria entre o governo estadual, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), e a administração municipal de Ourém, com investimento de R$ 3.851.541,81.

Desde 2019, o Pará já entregou 24 orlas em municípios do estado, outras 11 estão em construção e a meta é completar 34 orlas até 2026. A expectativa é que o novo espaço em Ourém se torne referência regional de turismo, lazer e valorização urbana.

Imagem: Agência Pará

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Aos 96 anos, Fernanda Montenegro celebra aniversário ao lado da família: “Alegria”
Próximo artigo
Vídeo: mãe se atrapalha na hora de gravar a filha com Taylor Swift e o desespero é hilário

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,238FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315