Após Avon, outra marca encerra contrato com Jojo Todynho

Após a Avon, mais uma marca encerrou contrato com a cantora Jojo Todynho. A Knorr, famosa por temperos e caldos, revelou que a parceria chegou ao fim há dois meses.

– O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024 – disse a assessoria da empresa em nota.

A marca não explicou o motivo de o contrato não ter sido renovado.

Em outubro, a Avon anunciou a decisão de não manter contrato com a artista. A causa seriam supostos ataques de Jojo contra a comunidade LGBT. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

